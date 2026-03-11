17 phút 'ác mộng' của thủ thành Tottenham

Tây Ban NhaBất ngờ được trao cơ hội bắt chính, Antonin Kinsky mắc hai lỗi dẫn tới bàn thua trong 17 phút đầu rồi phải rời sân sớm trong thất bại 2-5 trước Atletico Madrid 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Do thủ môn số một Guglielmo Vicario sa sút phong độ, việc Kinsky được HLV Igor Tudor đôn lên bắt chính ngày càng được nhắc đến nhiều gần đây. Và khi nhà cầm quân 47 tuổi gợi ý ở họp báo trước trận đấu Atletico rằng Champions League là sân chơi để thử nghiệm, Kinsky đã thật sự được trao cơ hội chứng minh anh đủ khả năng vươn tầm. Nhưng trận ra mắt sân chơi danh giá nhất châu Âu của thủ môn dự bị người CH Czech lại hóa thành ác mộng.

Ngay phút thứ 6, khi phát bóng lên, Kinsky trượt chân dẫn tới chuyền hỏng. Marcos Llorente sau đó trừng phạt, mở tỷ số từ pha kiến tạo của Julian Alvarez. Kinsky đã phải kiểm tra lại đôi giày của anh sau bàn thua đó, nhưng tới bàn thua thứ ba, thủ môn 22 tuổi này không còn lý do gì để bào chữa.

Phút 15, tức chỉ một phút sau khi Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt cho Atletico, Kinsky lại mắc lỗi. Anh tìm cách xử lý một chạm, nhưng sút bóng hụt từ đường chuyền về của đồng đội. Và Alvarez nhận "món quà", dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số 3-0.

Kinsky đá hụt bóng...

... vô tình thành đường chuyền cho Alvarez nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh chụp màn hình

Khoảnh khắc này khiến Tudor mất hết kiên nhẫn, quyết định rút Kinsky khỏi sân ở phút 17, đưa Vicario vào sân.

"Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trên sân cỏ. Một quyết định quá khắc nghiệt từ Tudor. Đúng là thủ môn đã mắc lỗi, nhưng điều này sẽ hủy hoại hoàn toàn sự tự tin của Kinsky", cựu thủ môn Tottenham và tuyển Anh Paul Robinson nói trên BBC.

Cựu thủ thành Joe Hart thì đau lòng khi phân tích về hai sai sót của đàn em. "Tim tôi như thắt lại. Kinsky trượt chân và chúng ta đã thấy điều đó xảy ra quá nhiều tối nay. Một khởi đầu kinh khủng. Atletico không thể tin nổi họ lại gặp may đến thế. Đến bàn thua từ sai lầm thứ hai, sự tự tin của cậu ấy đã tan biến hoàn toàn. Một đường chuyền khó, và Kinsky xử lý sai bét", anh nói khi bình luận trên sóng TNT Sports.

Trong 16 phút thi đấu đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League, Kinsky chạm bóng 5 lần, mắc hai lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, không có lấy một pha cứu thua và ba lần thủng lưới. Anh trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Champions League bị rút khỏi sân chỉ trong 20 phút đầu một trận đấu mà không phải vì chấn thương.

Khi thủ thành sinh năm 2003 lầm lũi tiến vào đường hầm, anh được hộ tống bởi hai nhân viên ban huấn luyện. Một nửa băng ghế dự bị của Tottenham đã đi theo, để an ủi thủ môn này. Ngược lại, Tudor không có một cử chỉ động viên.

HLV Igor Tudor (đội mũ lưỡi trai) phớt lờ khi Kinsky rời sân HLV Igor Tudor (đội mũ lưỡi trai) phớt lờ Kinsky khi rút anh khỏi sân.

Hart bất bình trước cách HLV Tottenham không nhìn mặt Kinsky khi anh đi ngang qua khu vực kỹ thuật. "Cả SVĐ đều cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy", cựu thủ môn Man City nói. "Kinsky đi ngang qua Tudor, nhưng ông ta thậm chí chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của cậu ấy. Nếu đó là cách quản trị nhân sự, thì tôi thực sự cạn lời. Ông ta đứng đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Kinsky đâu có cố ý làm vậy".

Robinson cũng bức xúc với cách hành xử của Tudor sau trận. "Cậu nhóc đã có một đêm tồi tệ, một cú trượt chân, rồi lại một sai lầm khác. Nhưng việc thay cậu ấy ra khi mới 22 tuổi, tước bỏ cơ hội của cậu ấy như vậy, làm sao có thể tốt cho sự phát triển của cậu ấy được?", cựu thủ môn số một tuyển Anh nói.

Cựu danh thủ Anh Steve McManaman tiếp lời: "HLV chỉ mất 5 giây để nói 'Tôi vẫn ủng hộ cậu'. Hình ảnh này thật tệ hại. Ông ta chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của một cầu thủ trẻ cả".

Trong khi, thủ thành David de Gea viết trên mạng xã hội X trong lúc trận đấu còn diễn ra: "Chỉ những người từng đứng trong khung gỗ mới hiểu vị trí này khắc nghiệt đến nhường nào. Hãy ngẩng cao đầu, cậu sẽ sớm trở lại thôi!".

Kinsky được đội trưởng Cristian Romero an ủi sau khi ban huấn luyện Tottenham thông báo thay thủ môn. Ảnh: Reuters

Kinsky lầm lủi rời sân. Ảnh: EPA

Các CĐV chủ nhà Atletico thì không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Một vài người huýt sáo khi nghe thông báo thay người, số khác vỗ tay động viên khi Kinsky rời sân. Một mặt, đội của họ vừa vươn lên dẫn 3-0 và như cầm chắc chiến thắng. Mặt khác, họ cảm thông khi chứng kiến một cầu thủ trẻ sụp đổ về tinh thần.

Champions League từng chứng kiến một trường hợp tương tự, với Loris Karius - người mắc lỗi khiến Liverpool thua Real Madrid ở chung kết năm 2018. Trận đấu đó để lại di chứng tâm lý nặng nề cho Karius - người về sau thừa nhận anh bị chấn động não, và không còn khoác áo Liverpool thêm lần nào nữa.

Hoàng Thông