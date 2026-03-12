Bodo/Glimt viết tiếp kỳ tích Champions League

Na UyBodo/Glimt đánh bại Sporting Lisbon 3-0 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó đặt một chân vào tứ kết.

Sau khi loại á quân mùa trước Inter ở vòng play-off để lần đầu góp mặt ở vòng 1/8, Bodo/Glimt tiếp tục gây sốc khi thắng trận thứ 5 liên tiếp ở Champions League. Trên sân cỏ nhân tạo Aspmyra, đội bóng Na Uy sau khi hòa Tottenham, thắng Man City, hạ Inter Milan, tiếp tục thắng đậm Sporting 3-0 hôm 11/3.

Blomberg nâng tỷ số lên 2-0, ở trận gặp Sporting trên sân Aspmyra, Bodo, Na Uy hôm 11/3. Ảnh: Reuters

Dù giải vô địch quốc gia Na Uy đã kết thúc từ hơn hai tháng trước, chủ nhà vẫn duy trì được cảm giác bóng và nền tảng thể lực sung mãn. Bodo/Glimt kiểm soát thế trận, dồn ép đại diện từ Bồ Đào Nha trong hiệp một.

Bodo/Glimt suýt mở tỷ số ngay phút thứ 8 khi Blomberg thoát xuống rồi căng ngang cho Jens Petter Hauge, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo chủ nhà lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đại diện Na Uy sau đó mở tỷ số ở phút 30 khi Brunstad Fet đá phạt đền thành công, sau một tình huống va chạm gây tranh cãi trong vòng cấm.

Dẫn trước, Bodo/Glimt càng chơi càng hay. Phút 45, sân Aspmyra như nổ tung khi Ole Blomberg cứa lòng vào góc xa, nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Sporting nỗ lực dâng cao nhưng bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Phút 71, bộ đôi Jens Hauge và Kasper Hogh phối hợp căng ngang rồi dứt điểm cận thành. Hogh ghi bàn thắng thứ năm của anh tại Champions League mùa này, ấn định chiến thắng và khiến khán giả trên sân vỡ òa.

Chiến thắng thuyết phục giúp Bodø/Glimt tiến gần tới cột mốc lịch sử, trở thành CLB Na Uy thứ hai lọt vào tứ kết Champions League sau Rosenborg mùa 1996-1997. Nếu đi tiếp, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bayer Leverkusen và Arsenal.

Sporting hướng tới lần đầu vào tứ kết kể từ năm 1983 sau khi bất ngờ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ bảy để vào thẳng vòng 1/8. Tuy nhiên, họ sẽ cần một cuộc lội ngược dòng thần kỳ ở trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha.

Bodo/Glimt, đội còn chơi ở giải hạng hai Na Uy năm 2017, nằm ở cực Bắc nhất của châu Âu từng dự Champions League. Họ đến từ thị trấn Bodo, cách Oslo 16 giờ lái xe về phía Bắc, nằm sát Vòng Bắc Cực, với dân số chỉ 55.000 người. Bodo/Glimt được thành lập năm 1916 với tên gọi FK Glimt, mang ý nghĩa là "tia sáng" hay "ánh chớp". Đến năm 1948, để tránh nhầm lẫn với một CLB khác cũng mang tên Glimt ở vùng Trondelag, đội bổ sung tên thành phố Bodo vào phía trước, thành FK Bodo-Glimt. Dấu gạch nối (-) dễ gây nhầm lẫn về mặt trình bày, khiến tên CLB có thể bị hiểu như hai đội khác nhau. Vì thế, từ những năm 1980, đội chuyển sang dùng dấu gạch chéo (/) để phân biệt rõ ràng hơn trong in ấn.

Vy Anh