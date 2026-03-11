Liverpool thua lượt đi vòng 1/8 Champions League

Thổ Nhĩ KỳLần thứ hai ở Champions League mùa này, Liverpool thua 0-1 trên sân của Galatasaray.

Trận đấu này như hình ảnh thu nhỏ mùa giải của Liverpool. Hàng thủ mong manh cùng sự phung phí cơ hội ở hàng công khiến đội bóng vùng Merseyside lần thứ hai tay trắng rời Thổ Nhĩ Kỳ, cùng bất lợi trước trận lượt về.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh ngay sau khai cuộc. Liverpool đe dọa khung thành chủ nhà trong những phút đầu. Nhưng khi không tận dụng được cơ hội, họ lập tức bộc lộ sai sót khi phòng ngự quả phạt góc đầu tiên của Galatasaray. Trong trận thứ 100 dẫn dắt đội bóng, Slot chứng kiến hệ thống kèm người của Liverpool sụp đổ. Victor Osimhen bật cao chuyền ngang khung thành và Mario Lemina lao vào đánh đầu cận thành ghi bàn. Đó cũng là cú dứt điểm đầu tiên của Galatasaray trong trận.

Lemina (giữa) mừng bàn mở tỷ số cùng đồng đội, trên sân Rams Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/3. Ảnh: Reuters

Đây cũng là bàn duy nhất của một trận đấu đầy tốc độ, một điều khó lý giải. Chỉ riêng trong hiệp một, Noa Lang, Osimhen và Davinson Sanchez đều có thể gia tăng cách biệt cho chủ nhà. Liverpool, vốn rất yếu trong các pha bóng bổng khi khoảng trống xuất hiện giữa các hậu vệ, phải cảm ơn phản xạ nhanh của thủ môn Giorgi Mamardashvili trong bầu không khí ồn ào trên sân.

Bên phía Liverpool, Florian Wirtz là người phung phí, đặc biệt là cú dứt điểm một chạm đi chệch khung thành đang bỏ trống. Trận đấu diễn ra quá hỗn loạn và dồn dập. Ở một đầu sân, Hugo Ekitike, Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai bị Ugurcan Cakir cản phá. Bên kia chiến tuyến, Osimhen bị từ chối bàn thắng thứ tám tại Champions League mùa này khi Baris Alper Yilmaz bị xác định tham gia tình huống trong tư thế việt vị, dù không chạm bóng.

Sang hiệp hai, Alexis Mac Allister suýt gỡ hòa chỉ trong hai phút đầu. Lối chơi phối hợp ngắn của Liverpool giúp họ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng vẫn dễ bị tổn thương trước những pha phản công nhanh.

Mohamed Salah, trong trận thứ 81 tại Champions League cho Liverpool - kỷ lục của CLB, bị thay ra ở phút 60 sau khi gặp khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng lên trận đấu. Tuy nhiên, anh không phải là cầu thủ tấn công duy nhất chơi dưới sức, khi Wirtz cũng có một trận đấu mờ nhạt. Salah (xanh) mờ nhạt trên sân Rams Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/3. Ảnh: Reuters

Ít phút sau, Osimhen đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, trong khi Ibrahima Konate suýt phải trả giá đắt cho đường chuyền về bất cẩn. Cuối trận, Hugo Ekitike bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Ugurcan Cakir. Liverpool cũng có một bàn thắng bị từ chối vì Konate để bóng chạm tay trong pha lộn xộn.

Kết quả thắng 1-0 củng cố thành tích ấn tượng của Galatasaray trên sân nhà, khi họ chỉ thua 2 trong 47 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Liverpool thì đứt chuỗi ba trận thắng sân khách liên tiếp. Tin tốt cho thầy trò Slot là tình thế vẫn có thể cứu vãn ở lượt về tại Anfield.

Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khác. Nhiều sân vận động có tiếng huýt sáo, nhưng hiếm nơi nào có sự đồng loạt, dữ dội và chói tai như khán giả Galatasaray. Slot từng nói ông bị choáng ngợp bởi tiếng ồn khi Liverpool thua tại sân Rams Park này hồi tháng 10 và hy vọng các cầu thủ sẽ quen hơn trong lần trở lại. Nhưng đó có lẽ là thứ âm thanh không thể quen được, khiến các cầu thủ Liverpool gặp vấn đề lớn về giao tiếp trong cả trận lượt đi.

Vy Anh