PSG thắng Chelsea nhờ ba bàn trong 20 phút cuối

PhápTiền đạo Khvicha Kvaratskhelia ghi hai bàn và góp một kiến tạo ở cuối hiệp hai, giúp PSG hạ Chelsea 5-2 ở vòng 1/8 Champions League.

Sau màn thử nghiệm thất bại của Tottenham với Antonin Kinsky trước Atletico hôm qua, sự chú ý tại Paris dồn vào một quyết định lớn khác liên quan đến vị trí thủ môn. HLV Liam Rosenior táo bạo chọn Filip Jorgensen thay vì Robert Sanchez, người từng chơi xuất sắc trước PSG ở chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái và vẫn đang là thủ môn số một của Chelsea.

Phong độ sa sút của Sanchez khiến Rosenior quyết định trao cơ hội cho Jorgensen trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp của thủ thành này. Và kết quả Chelsea phải nhận trên sân khách cũng y hệt Tottenham một ngày trước đó. Đại diện Anh thua 2-5, trong đó thủ môn của họ mắc sai lầm đúng ở thời điểm quan trọng nhất.

Trận lượt đi vòng 1/8 cởi mở và hấp dẫn tại Parc des Princes chứng kiến đội khách hai lần gỡ hòa, nhưng lỗi lớn của thủ môn Jorgensen đã "biếu" cho đội chủ nhà lần dẫn trước thứ ba. Không chịu áp lực nào, thủ môn Đan Mạch vẫn chuyền thiếu lực, bị Bradley Barcola cắt được. Kvaratskhelia chuyền cho Vitinha, và tiền vệ người Bồ Đào Nha tâng bóng tuyệt đẹp qua đầu Jorgensen, nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 74.

Sau đó, những phút cuối chứng kiến show diễn cá nhân của Kvaratskhelia. Anh cắt vào từ cánh trái và gần như không cần đà, cứa lòng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 4-2. Bàn ấn định chiến thắng đến ở những giây cuối, và Jorgensen cũng có phần chịu trách nhiệm khi không thể cản phá pha dứt điểm cận thành của ngôi sao Georgia.

Kvaratskhelia mừng bàn ấn định chiến thắng 5-2, trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 11/3. Ảnh: Reuters

Kvaratskhelia chỉ đá hơn 30 phút ở trận này. Trước đó, anh vào thay Desire Doue, người mờ nhạt trong tấn công và mắc lỗi ở cả hai bàn thua của PSG. Với Ousmane Dembele đá chính cùng Barcola và Doue, hàng công PSG đầy sức mạnh khi đối đầu Jorgensen. Nhưng Chelsea không có ý định chơi thận trọng.

Cả hai đội đều pressing tầm cao đầy mạo hiểm. Chelsea chơi cởi mở nhưng phòng ngự thụ động và nhanh chóng phải trả giá. Dembele tạt bóng, Joao Neves đánh đầu làm tường và Barcola có đủ thời gian khống chế trước khi sút tung lưới đội khách ở phút thứ 10.

PSG tiếp tục gây sức ép. Jorgensen đẩy cú sút của Dembele trúng xà và sau đó cản thêm một pha dứt điểm của Barcola. Dù vậy, trận đấu diễn ra ăn miếng trả miếng và Chelsea sớm tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ PSG. Pedro Neto suýt gỡ hòa sau khi vượt qua Marquinhos, rồi Joao Pedro đánh đầu thẳng vào vị trí của Matvei Safonov.

Chelsea chơi khá bình tĩnh, với Moises Caicedo và Reece James cạnh tranh mạnh mẽ ở tuyến giữa, nên bàn gỡ đến không phải bất ngờ. Fernandez chuyền cho Malo Gusto, người có khoảng trống lớn bên cánh phải. Không ai theo kèm Gusto do Doue bỏ vị trí, nên hậu vệ phải quyết định dứt điểm. Cú sút luồn qua nỗ lực cản phá yếu ớt của Safonov.

Màn trình diễn kém cỏi của thủ môn PSG khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao họ lại bán Gianluigi Donnarumma mùa hè năm ngoái. PSG không còn quá đáng sợ như mùa trước. Chelsea chiếm ưu thế trong nhiều thời điểm và suýt dẫn 2-1 khi James tạt bóng cho Cole Palmer, nhưng cú sút của anh bị Safonov cản phá.

Vitinha (trái) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 cùng đồng đội Neves, trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 11/3. Ảnh: Reuters

Chỉ 14 giây sau, bóng đã nằm trong lưới Chelsea. Pha phản công diễn ra cực nhanh. Doue chuyền cho Dembele và tiền đạo Pháp lẽ ra nên chuyền bóng tiếp khi Achraf Hakimi, hậu vệ cánh trái của PSG, băng lên rất nhanh ở bên trái. Nhưng Dembele lại "tham lam", anh ngoặt bóng đánh lừa Wesley Fofana. Khi các đồng đội chuẩn bị trách móc, anh khiến họ im lặng bằng cú sút chìm đánh bại Jorgensen.

Chelsea phải tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng thận trọng hơn khi hàng thủ dâng cao, còn PSG trông cậy vào Vitinha để điều tiết thế trận. Nhà vô địch châu Âu đôi lúc chơi quá thận trọng. Phút 58, Nuno Mendes cố gắng chuyển cánh nhưng chuyền thiếu lực. Pedro Neto đọc tình huống, vượt qua Marquinhos chậm chạp trước khi chuyền vào để Fernandez sút tung lưới Safonov từ khoảng cách 12 mét.

Sau bàn thua, đội chủ nhà thể hiện sự thiếu ổn định. Xen kẽ những pha xử lý đẳng cấp là các tình huống chạm bóng vụng về. PSG dường như bắt đầu xuống sức khi trận đấu trôi dần về cuối, sau một mùa hè bận rộn và thiếu giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đúng nghĩa.

Có lúc Chelsea tưởng như sẽ dập tắt những lời cho rằng chiến thắng trước PSG ở chung kết Club World Cup năm ngoái chỉ là nhất thời. Trận đấu tưởng như trôi đi với kết quả hòa, cho đến sai lầm của Jorgensen.

Khi cuộc đọ sức kết thúc, Enzo Fernandez mất bình tĩnh, lao đến tranh cãi với Jorgensen vì khả năng chuyền bóng tệ hại của thủ môn Đan Mạch. Chelsea sẽ phải làm lại ở lượt về hôm 18/3 với cách biệt ba bàn.

Vy Anh