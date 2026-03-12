Arsenal hút chết ở Champions League

ĐứcKai Havertz ghi bàn phạt đền tranh cãi giúp Arsenal hòa Leverkusen 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trước giờ bóng lăn, tài khoản mạng xã hội của Leverkusen đăng dòng trạng thái mang chút trêu đùa: "Không cho đá phạt góc", ám chỉ quyết tâm ngăn chặn "thứ vũ khí" quen thuộc của Arsenal. Không ai ngờ câu nói ấy suýt trở thành điềm lành cho đội bóng của HLV Kasper Hjulmand.

Robert Andrich đánh đầu mở tỷ số trong trận Leverkusen hòa Arsenal 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân BayArena, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, Đức ngày 11/3/2026. Ảnh: AFP

Kịch bản hiệp một diễn ra gần như đúng với "lời tiên đoán" đó. Hai đội chơi thận trọng và phải đến phút bù giờ mới xuất hiện quả phạt góc đầu tiên thuộc về Leverkusen. Và ngay ở tình huống phạt góc thứ hai, phút 46, chủ nhà đã vượt lên, khi Robert Andrich bật cao đánh đầu tung lưới David Raya.

Pha lập công mang đậm dấu ấn của những pha dàn xếp cố định kiểu Arsenal: quả phạt góc xoáy về cột xa, một cầu thủ cao lớn băng vào không chiến, trong khi các đồng đội phía trước che chắn người kèm.

Dù Andrich là người lập công, đây là pha phối hợp tập thể mà ngay cả Nicolas Jover - chuyên gia cố định của Arsenal - cũng phải thán phục. HLV Kasper Hjulmand dường như cũng nghĩ vậy. Chỉ ít giây sau bàn thắng, ông bước lại gần Jover bên đường biên, trao đổi vài câu bông đùa đầy thân thiện.

Trên mạng xã hội, tài khoản của Leverkusen tiếp tục châm chọc đối thủ bằng một thông điệp ngắn gọn: "Thật là tình huống khó xử...".

Kai Havertz đá phạt đền ấn định tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Reuters

Nhưng sau đó, Leverkusen cũng rơi vào tình cảnh khó xử. Phút 86, Noni Madueke đột phá vào vòng cấm rồi ngã xuống sau pha chuồi bóng của Malik Tillman, mang về quả phạt đền. Tình huống gây nhiều tranh cãi: tác động không thật sự rõ ràng và Madueke dường như cũng chủ động ngã, nhưng VAR vẫn giữ nguyên quyết định của trọng tài.

Trên chấm 11 mét, Kai Havertz sút chìm về góc trái, khiến thủ môn Janis Blaswich đoán đúng hướng cũng không thể cản phá, ấn định tỷ số hòa 1-1. Với 88 phút 33 giây, đây là pha lập công từ chấm phạt đền muộn nhất của Arsenal tại Cup châu Âu từ khi Nicklas Bendtner ghi bàn vào lưới Porto ở phút 90 giây 26 hồi tháng 3/2010.

Havertz - tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Leverkusen và gắn bó với CLB suốt một thập kỷ - là cầu thủ duy nhất của Arsenal không ăn mừng bàn thắng, trong ngày trở lại sân cũ đáng nhớ. Trớ trêu thay, Havertz hiện có một bàn vào lưới Leverkusen tại Champions League, trong khi trước đó anh không ghi bàn nào qua tám trận tại giải trong màu áo đội bóng Đức.

Viktor Gyokeres bị Robert Andrich theo sát. Ảnh: Reuters

Sau chuỗi tám trận toàn thắng ở vòng bảng, Arsenal được kỳ vọng sẽ áp đảo đối thủ trẻ trung - tập thể đã thay đổi đáng kể so với đội hình từng vô địch Bundesliga bất bại dưới thời Xabi Alonso.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không diễn ra theo kịch bản đó. Trước khi các cầu thủ dự bị được tung vào sân, "Pháo thủ" tỏ ra thiếu ý tưởng trong tấn công và gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Leverkusen.

Ở hàng thủ, William Saliba và Gabriel Magalhaes đều thi đấu thiếu chắc chắn. Đáng chú ý, trung vệ người Brazil mắc nhiều sai lầm hiếm thấy, khiến tuyến dưới Arsenal nhiều phen chao đảo. Trên hàng công, bộ tứ Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli và Viktor Gyokeres đều gây thất vọng khi không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên khung thành đối phương. Sự bế tắc ấy khiến Arsenal có màn trình diễn kém thuyết phục nhất tại Champions League mùa này.

Chỉ khi HLV Mikel Arteta thay đổi, tung Madueke và Havertz vào sân, thế trận của Arsenal mới thực sự khởi sắc. Đội khách bắt đầu tìm thấy khoảng trống ở một phần ba cuối sân, và chính bộ đôi này đã trực tiếp mang về bàn gỡ hòa quý giá. Kết quả 1-1 mang lại cú hích tinh thần cho Arsenal trước màn tái đấu trên sân Emirates ngày 17/3.

Hồng Duy