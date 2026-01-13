Chiếc phôi duy nhất mang lại hạnh phúc cho vợ chồng hiếm muộn

TP HCMChị Hoài vô sinh 4 năm, chuyển phôi 5 lần liên tiếp thất bại, cuối cùng có con ở tuổi 41 nhờ phôi duy nhất.

Đầu tháng một, vợ chồng chị Hoài đưa con trai một tuổi rưỡi đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) tri ân các bác sĩ. "Tôi chỉ có một phôi, cơ hội rất mong manh nhưng may mắn đã có con sau nhiều năm chờ đợi", chị Hoài chia sẻ.

Chị Hoài từng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở các bệnh viện trong 4 năm, thu nhiều noãn nhưng chỉ tạo được 5 phôi, cả 5 lần chuyển phôi đều không thành công. ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, giải thích chị Hoài lớn tuổi, dự trữ buồng trứng chưa suy giảm nhiều song chất lượng noãn kém. Bên cạnh đó, xét nghiệm di truyền người chồng ghi nhận bất thường nhiễm sắc thể. Những yếu tố này có thể là nguyên nhân khiến vợ chồng nuôi cấy được ít phôi, tăng nguy cơ bất thường di truyền ở phôi thai, nhiều lần chuyển phôi thất bại.

Bác sĩ Như xây dựng phác đồ đặc biệt để kích thích buồng trứng nhưng cơ địa chị Hoài chậm đáp ứng, quá trình dùng thuốc phải kéo dài hơn bình thường. Siêu âm ghi nhận các nang noãn phát triển kích thước không đều. Bác sĩ chọc hút được 18 cụm noãn, chỉ 8 noãn thụ tinh trong ống nghiệm thành công cùng tinh trùng người chồng. Kết quả thu được 8 phôi ngày 3, hầu hết phôi xấu, các tế bào phân chia không đều và tốc độ phân chia chậm. Các phôi này nuôi lên ngày 5 được một phôi loại tốt và một phôi trung bình. Sau sinh thiết chỉ còn một phôi khỏe mạnh, được trữ đông, chờ thời điểm chuyển phôi lý tưởng.

ThS.BS Giang Huỳnh Như thận trọng chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: Thanh Duy

Chị Hoài được dùng thuốc điều trị tăng sinh nội mạc tử cung và viêm nội mạc tử cung mạn tính trong vòng một tháng, trước khi bác sĩ Như chuyển phôi duy nhất vào tử cung. Chị cuối cùng đậu thai và sinh con khỏe mạnh. Họ dự định khi con trai cứng cáp sẽ tiếp tục điều trị IVF để có thêm con.

Theo bác sĩ Như, trong thụ tinh trong ống nghiệm, lượng noãn nhiều tăng cơ hội tạo phôi, song chất lượng phôi là yếu tố quyết định khả năng đậu thai. Tinh trùng và noãn kém hoặc mang bất thường di truyền có thể làm giảm tỷ lệ tạo phôi và phôi chất lượng kém. Tại IVF Tâm Anh, công nghệ nuôi cấy phôi tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp theo dõi phôi liên tục, tăng chất lượng phôi, nâng cao tỷ lệ thành công.

Bác sĩ Như khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai (6 tháng với phụ nữ ngoài 35 tuổi) nên khám và điều trị sớm với phác đồ phù hợp để tăng tỷ lệ thành công, giảm chi phí.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi