Có con nhờ phôi thụ tinh ống nghiệm duy nhất

TP HCMChị Tuyết, 32 tuổi, có 17 noãn để thụ tinh ống nghiệm nhưng hầu hết phân chia bất thường, chỉ tạo được một phôi ngày 5 chuyển vào tử cung và đậu thai.

Chồng chị Tuyết bị tắc nghẽn ống dẫn tinh, vợ lạc nội mạc tử cung, là nguyên nhân khiến họ 3 năm không có con. Các bác sĩ khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, áp dụng "liệu pháp cặp đôi" để điều trị song song cho cả hai.

Người chồng được vi phẫu trích tinh trùng từ mào tinh (MESA), còn chị Tuyết chọc hút được 17 noãn (trứng). Chuyên viên phôi học lựa chọn 17 tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào mỗi bào tương noãn, nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse. Hệ thống camera quan sát liên tục ghi nhận hầu hết phôi vỡ, phân chia bất thường, ngừng phát triển ở giai đoạn sớm, chỉ còn 3 phôi phát triển đến giai đoạn ngày 3.

Theo ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh, 3/4 số phôi ngừng phát triển ở giai đoạn sớm như chị Tuyết có thể do chất lượng noãn và tinh trùng kém. Phôi ngày 3 có tỷ lệ đậu thai thấp, nếu mang các bất thường càng tăng nguy cơ làm tổ thất bại. Vợ chồng chị Tuyết tiếp tục nuôi lên phôi giai đoạn ngày 5, song chỉ thu được phôi duy nhất loại 3.

Hình ảnh phôi ngày 5 được nuôi cấy tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Thu Thảo

Bác sĩ Hạnh cho biết phôi ngày 5 có khoảng 100-200 tế bào, đã loại bỏ phần lớn bất thường trong quá trình phát triển. Chúng hình thành các cấu trúc tương tự phôi thai thật sự, bao gồm lớp ngoài và khối nội bào, nên là giai đoạn tốt nhất để chuyển phôi. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thành công khi chuyển phôi ngày 5 cao hơn gấp 1,35 lần so với phôi ngày 3.

Song phôi ngày 5 duy nhất của chị Tuyết chỉ đạt loại 3, tức chất lượng kém, tỷ lệ đậu thai giảm một nửa so với phôi loại 1 và loại 2. Để giúp người bệnh tăng khả năng đậu thai, bác sĩ Hạnh xây dựng phác đồ điều trị ức chế lạc nội mạc tử cung.

Đầu tháng 7, bác sĩ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho chị Tuyết trước khi chuyển phôi. Chị hiện mang thai 12 tuần, khỏe mạnh.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh siêu âm cho người bệnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Theo Thạc sĩ Nguyễn Huyền Minh Thụy, Trưởng lab IVF Tâm Anh - Quận 8, chất lượng phôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm chất lượng tinh trùng, noãn và công nghệ nuôi cấy. Chất lượng tinh trùng và noãn là các yếu tố khách quan không thể thay đổi bởi chịu ảnh hưởng từ di truyền, bệnh lý và tuổi tác của người bệnh. Còn môi trường nuôi cấy tối ưu là "đòn bẩy" quan trọng nhất giúp tăng tỷ lệ thụ tinh và phôi phát triển tốt nhất.

Tại IVF Tâm Anh, hệ thống tủ nuôi cấy được thiết kế thành các buồng nhỏ riêng cho từng bệnh nhân, hạn chế tối đa tác động ngoại cảnh đến sự phát triển của phôi. Hệ thống tủ này còn tích hợp camera quan sát và theo dõi phôi liên tục 24/24, nhờ đó phôi phát triển tốt hơn, tăng tỷ lệ nuôi cấy đến giai đoạn ngày 5. Năm 2024, tổng tỷ lệ đậu thai sau các lần chuyển phôi tại IVF Tâm Anh TP HCM là hơn 78%, ở phụ nữ dưới 28 tuổi đạt gần 85%. Phụ nữ trên 40 tuổi vốn khó điều trị và nguy cơ cao xin noãn hiến tặng, tỷ lệ đậu thai là hơn 48%.

Hoài Thương