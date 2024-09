Chế độ ăn tốt cho người bệnh Parkinson

Quả anh đào thuộc nhóm quả mọng giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, E và các khoáng chất như kali, phốt pho, canxi, magie. Vitamin E và C cần thiết cho não. Tăng cường vitamin C, E trong chế độ ăn uống góp phần giảm nguy cơ mắc các rối loạn thần kinh, ngăn ngừa sự phát triển của bệnh Parkinson.