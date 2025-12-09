Chế độ ăn low carb có giúp giảm cân?

Muốn giảm cân nhanh nên áp dụng chế độ ăn low carb, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và đường. Chế độ ăn này có giúp giảm cân hiệu quả không? (Nguyên Trinh, Lâm Đồng)

Trả lời

Cơ thể sử dụng tinh bột làm nguồn năng lượng chính. Trong quá trình tiêu hóa, carbs phức tạp được phân hủy thành đường đơn (glucose) và giải phóng vào máu, chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho các tế bào của cơ thể. Glucose có thể được lưu trữ trong gan và cơ, một số được chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể.

Chế độ ăn kiêng low carb dựa trên nguyên lý hạn chế tiêu thụ tinh bột như ngũ cốc, các loại đậu, trái cây, bánh mì, đồ ngọt, mì ống, các loại rau giàu tinh bột song song đó ưu tiên món ăn giàu protein và chất béo. Nhiều người chọn chế độ ăn này vì có thể ăn không giới hạn chất đạm (protein) và chất béo trong các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng sữa...

Chế độ ăn ít carb với mục đích thúc đẩy cơ thể đốt cháy chất béo dự trữ để lấy năng lượng, từ đó hỗ trợ giảm cân. Có nhiều kiểu ăn kiêng low carb, mỗi kiểu có những mức hạn chế định lượng và loại carb có thể tiêu thụ khác nhau nhưng người ăn kiêng chỉ có thể tiêu thụ 20-50 g carb/ngày, 130 g/ngày hoặc tối đa 250 g/ngày.

Một khẩu phần ăn của chế độ ăn low carb. Ảnh được tạo bởi AI

Bên cạnh hỗ trợ giảm cân, giảm béo phì, chế độ ăn low carb góp phần phòng tránh và cải thiện các bệnh lý do thừa tinh bột gây ra như bệnh tim mạch, một số hội chứng chuyển hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường. Tuy nhiên, khi lượng tinh bột bị cắt giảm quá đột ngột, cơ thể dễ gặp phải tình trạng như đau đầu, khó thở, yếu cơ, mệt mỏi, táo bón hoặc tiêu chảy... Nếu áp dụng quá lâu dài chế độ ăn này, cơ thể bị giới hạn quá khắt khe lượng carb thu nạp, làm tăng nguy cơ thiếu chất, gây hại sức khỏe.

Cắt hoàn toàn carb khiến cơ thể không đủ đường để chuyển hóa, gan buộc phải thu thập mỡ dùng thay thế. Khi đó, mỡ được dồn về gan quá nhiều, tích tụ lại trong tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đồng thời, loại bỏ thực phẩm có tinh bột làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Tốt nhất bạn chỉ cần theo chế độ ăn low carb trong khoảng hai tuần đầu tiên. Để đạt hiệu quả giảm cân tốt và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng bất cứ phương pháp giảm cân nào. Người đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường, thuốc huyết áp cao, trẻ em, phụ nữ đang cho con bú không nên áp dụng chế độ ăn low carb.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM