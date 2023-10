Chế độ ăn cải thiện sức khỏe sinh lý nữ

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, ít chất béo bão hòa và carbohydrate tinh chế như táo, dầu ô liu, các loại hạt giúp tăng cường sinh lý phụ nữ.

Rối loạn chức năng tình dục nữ là tình trạng phổ biến, thường gặp ở người mắc hội chứng chuyển hóa (rối loạn lipid máu, tiểu đường, thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, mạch vành) và trầm cảm. Theo Thư viện Y học quốc gia Mỹ, khoảng 43% phụ nữ ở nhiều độ tuổi gặp các vấn đề về giảm ham muốn, hưng phấn, cực khoái, khó chịu hoặc đau đớn.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ ăn có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng, sức khỏe tim mạch, tình dục. Ví dụ, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa và nitrat làm tăng lượng oxit nitric (NO) dự trữ, phòng ngừa các tình trạng gây suy giảm sinh lý nữ.

Tâm trạng tích cực cũng liên quan đến tăng ham muốn và trải nghiệm tình dục. Chế độ ăn nhiều thực vật có thể tăng cường năng lượng, giảm căng thẳng và trầm cảm. Nó giúp ổn định đường huyết, chống viêm, hỗ trợ hệ thống dẫn truyền thần kinh (serotonergic, dopaminergic và noradrenergic) hoạt động hiệu quả.

Theo dược sĩ Hòa, chế độ ăn Địa Trung Hải tác động tích cực lâu dài đối với chức năng tình dục ở mọi phụ nữ. Chế độ ăn này có hàm lượng cao thực phẩm tươi sống; giàu chất xơ thực vật, khoáng chất, vitamin, enzym và chất chống oxy hóa; nhiều trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Lượng natri thấp giúp tăng cường khả năng giãn nở của mạch máu, kích thích sinh dục. Mạch giãn nở, căng cứng đủ là điều kiện để bôi trơn âm đạo.

Các thực phẩm truyền thống của chế độ ăn Địa Trung Hải cũng chứa nhiều phytoestrogen, một chất ức chế gốc tự do hình thành, có khả năng chống viêm và tăng cường hoạt động NO, cải thiện sinh lý nữ.

Polyphenol cùng nhiều chất chống oxy hóa khác có trong trái cây như táo, hỗ trợ chống viêm và xơ vữa động mạch. Trong khi đó, citrulline trong dưa hấu được cơ thể chuyển đổi thành arginine hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Flavonoid có nguồn gốc từ hạt cacao làm tăng sự giãn mạch qua trung gian NO, hỗ trợ chức năng tình dục.

Rối loạn chức năng tình dục nữ do tổn thương mạch máu biểu hiện bằng triệu chứng khô âm đạo. Về mặt sinh lý, lưu lượng máu vùng chậu khỏe mạnh cần thiết cho bôi trơn âm đạo. Điều này là do huyết áp bình thường đẩy chất dịch thấm qua các mao mạch, kết tụ lại ở biểu mô bề mặt âm đạo. Nếu mạch máu thông thoáng và giãn nở tốt hỗ trợ tích cực cho quá trình này và ngược lại. Do đó, động mạch không bị xơ vữa và NO hoạt động hiệu quả giúp chống lại rối loạn chức năng tình dục.

Chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi cho sinh lý nữ. Ảnh: Freepik

Theo dược sĩ Hòa, chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống có chỉ số đường huyết trung bình thấp; đủ chất béo không bão hòa đa từ quả hạch, hạt, cá và dầu thô. Nữ giới sử dụng thực phẩm có hàm lượng protein, chất béo bão hòa có nguồn gốc động vật thấp và ít dùng thức ăn chế biến sẵn. Hạn chế tiêu thụ bánh mì trắng, bánh ngọt công nghiệp, sữa bò, thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Đồ uống công nghiệp có đường cũng không có mặt trong chế độ ăn này.



Chế độ ăn khuyến nghị sử dụng dầu ô liu làm nguồn chất béo chính; ăn nhiều trái cây, rau, các loại đậu và hạt. Bánh mì đen và các loại ngũ cốc nguyên hạt cần có trong khẩu phần ăn hàng ngày, tăng cường thực phẩm tươi. Sử dụng chế phẩm từ sữa như sữa chua, pho mát hàng ngày. Ưu tiên ăn cá, trái cây tươi và uống đủ hai lít nước hàng ngày. Hạn chế đồ ngọt và sử dụng trứng, thịt vừa phải.

Các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ thảo dược Lepidium Meyenii có nguồn gốc từ Nam Mỹ còn hỗ trợ bảo vệ và duy trì "hệ trục vàng" não bộ - tuyến yên - buồng trứng hoạt động. Chúng giúp tăng sản sinh hormone estrogen, progesterone và testosterone dồi dào theo nhu cầu. Từ đó, phụ nữ nâng cao thể trạng và cải thiện ham muốn, sinh lý. Ngoài dinh dưỡng, phái đẹp cũng cần vận động thường xuyên để cải thiện sức khỏe sinh lý.

Nguyên Phương