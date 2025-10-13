Chảy máu mũi do tăng huyết áp

TP HCMChị Vy, 48 tuổi, tăng huyết áp 5 năm nhưng không tái khám, nay chảy máu mũi không ngừng do huyết áp tăng cao.

Chị Vy cấp cứu tại bệnh viện gần nhà, bác sĩ ghi nhận huyết áp 190/100 mmHg, xử trí hạ áp và cầm máu mũi rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh nhân tỉnh táo, không đau đầu hay chóng mặt, lúc này huyết áp 150/100 mmHg, máu mũi chảy nhiều. Bác sĩ cho rằng tăng huyết áp làm các mao mạch nhỏ ở mũi vỡ ra gây chảy máu khó cầm.

Bác sĩ Ngọc Anh siêu âm tầm soát bệnh tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Hạ Vũ

Siêu âm tim bệnh nhân phát hiện dày thất trái (12 mm, bình thường dưới 11 mm). Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đây là hậu quả tâm thất trái phải làm việc quá sức để bơm máu đi nuôi cơ thể, thường gặp ở người mắc bệnh tăng huyết áp lâu năm hoặc có vấn đề về van tim. "Khả năng huyết áp chị Vy đã không được kiểm soát tốt trong một thời gian dài nên gây biến chứng dày thất trái", bác sĩ Kiều nói, thêm rằng nếu để một thời gian nữa không điều trị, tâm thất trái dày thêm sẽ làm thay đổi chức năng của tim, tăng nguy cơ suy tim, rung nhĩ, đột quỵ.

Bác sĩ kê thuốc kiểm soát huyết áp, cố định gạc cầm máu mũi cho chị Vy. Hai ngày sau huyết áp ổn định (130/85 mmHg), chị được rút gạc cầm máu, không triệu chứng bất thường, xuất viện sau 4 ngày điều trị.

Để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của tăng huyết áp, bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu kali, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn. Thường xuyên vận động thể chất, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ 7-9 giờ mỗi ngày. Người đã được chẩn đoán tăng huyết áp nên tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý ngưng hay điều chỉnh liều lượng thuốc. Khi có dấu hiệu cho thấy huyết áp tăng đột ngột gồm đau đầu dữ dội, chảy máu mũi không kiểm soát, đau ngực, khó thở để được cấp cứu kịp thời.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi