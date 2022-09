Những người lo âu, căng thẳng thường xuyên bị chảy máu cam mạn tính, tái phát hoặc chảy máu cam không mong muốn.

Chảy máu cam trước ít nguy hiểm nhưng chảy máu cam sau bắt nguồn từ khoang mũi có thể nghiêm trọng. Trẻ nhỏ và những người trên 65 tuổi dễ bị chảy máu cam hơn những lứa tuổi khác. Chảy máu cam xảy ra do nhiều nguyên nhân như chảy máu cam do mảng nhầy ở mũi quá khô, vết xước ở mũi, do thói quen ngoáy mũi... Trong đó, có nguyên nhân do căng thẳng và lo lắng mạn tính. Hiệp hội Lo lắng và Trầm cảm Mỹ ước tính hơn 40 triệu người trưởng thành ở nước này mắc chứng lo âu và họ thường xuyên bị chảy máu cam mạn tính, tái phát hoặc chảy máu cam không mong muốn, theo Healthline.

Lý giải nguyên nhân, các nhà nghiên cứu cho biết một số người có thói quen ngoáy mũi, xì mũi khi căng thẳng, lo lắng dẫn đến chảy máu mũi. Ngoài ra, đau đầu do căng thẳng đôi khi cũng dẫn đến hoặc đi kèm với hiện tượng chảy máu cam. Một nguyên nhân khác có thể gây chảy máu cam do căng thẳng là tăng huyết áp. Những người bị huyết áp cao có thể bị chảy máu cam nhiều hơn.

Xịt thông mũi để ngăn chảy máu cam. Ảnh: Freepik

Ngoài nguyên nhân trực tiếp, căng thẳng còn được xem là yếu tố nguy cơ gián tiếp liên quan đến chảy máu cam như:

Thai kỳ: Thay đổi nội tiết tố có thể khiến phụ nữ lo lắng, căng thẳng gây chảy máu cam khi mang thai.

Áp suất cao: Khi đi máy bay, càng lên cao mức oxy càng giảm. Oxy thấp có nghĩa là không khí loãng hơn, khô hơn, có thể dẫn đến nứt và chảy máu mũi. Nhiều người lo lắng khi bay khiến nguy cơ chảy máu mũi cao hơn.

Để xử lý chảy máu cam do căng thẳng, đầu tiên bạn ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu về phía trước; nhúm mũi lại khi hít vào và thở ra từ từ bằng miệng. Bạn có thể cần phải bịt mũi lại trong 10 phút trước khi máu chảy chậm lại và dừng hẳn.

Khi bạn bị chảy máu cam do căng thẳng, bên cạnh xử lý cơ học cho máu ngưng chảy, bạn nên cố gắng thư giãn hơi thở, chú ý đến độ dài mỗi nhịp thở và sự lên xuống của lồng ngực; giúp bản thân loại bỏ những căng thẳng, tìm nơi yên tĩnh hoặc vắng vẻ, tránh phấn khích, bức tức. Nếu có thể, bạn có thể tìm một người bạn mà mình tin tưởng để nói chuyện nhằm xoa dịu cảm xúc. Khi dòng máu chảy chậm lại, bạn uống một ít nước và lưu ý bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Chảy máu cam do căng thẳng có thể phòng ngừa. Yoga được nghiên cứu như phương pháp kiểm soát huyết áp, lo lắng. Tập yoga có thể giúp bạn cảm thấy cân bằng, bình tĩnh hơn. Bạn có thể ngăn ngừa chảy máu cam liên quan đến căng thẳng bằng cách áp dụng những thói quen lành mạnh góp phần tạo nên cuộc sống nội tâm cân bằng hơn. Điều này bao gồm uống đủ nước; giảm lượng caffein, tập thể dục tim mạch thường xuyên, dành thời gian bên ngoài thiên nhiên nhiều hơn.

Người hay bị chảy máu cam do cũng thẳng cũng cần xem lại các loại thực phẩm hay sử dụng, kiểm tra xem thực phẩm có phải nguyên nhân gây chảy máu cam không.



Anh Chi

(Theo Healthline)