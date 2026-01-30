Chắp mi và lẹo mắt khác nhau thế nào

Chắp mi hình thành do tắc nghẽn tuyến dầu, trong khi lẹo mắt thường do nhiễm trùng, nhiễm khuẩn và cả hai đều có thể gây sưng, khó chịu quanh mắt.

Nhận biết sự khác biệt giữa hai tình trạng này giúp lựa chọn cách điều trị phù hợp và phòng ngừa tái phát.

Triệu chứng

Các khối sưng do chắp mi và lẹo mắt đều có thể đỏ và sưng, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng.

Lẹo mắt thường có vảy ở bờ mi, cảm giác cộm như có dị vật trong mắt, đau ở mí mắt bị ảnh hưởng, hình dạng giống mụn, cảm giác rát hoặc xốn mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Sưng ở lẹo mắt thường giảm sau khoảng 3 ngày, có thể kèm theo chảy nước mắt ở bên bị ảnh hưởng.

Khối sưng do chắp mi thường cứng hơn lẹo mắt, phát triển chậm và có thể hình thành trong vài tháng. Nhiều trường hợp tự biến mất sau vài tuần. Ngoài khối cứng, chắp mi thường không gây triệu chứng. Nếu có bao gồm nhìn mờ khi khối sưng lớn, sưng lan rộng quanh mắt...

Nguyên nhân

Chắp mi hình thành do tắc nghẽn tuyến dầu Meibomian ở mí mắt - các tuyến này có vai trò giữ ẩm cho mắt. Các yếu tố nguy cơ gồm viêm bờ mi, rosacea (bệnh da gây đỏ mặt), viêm da tiết bã (một dạng chàm gây bong vảy da), lao, nhiễm virus, các bệnh mạn tính như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu...

Lẹo mắt thường do nhiễm vi khuẩn, có hai loại. Lẹo ngoài xuất hiện ở chân lông mi, thường do nhiễm trùng nang lông mi. Lẹo trong xuất hiện bên trong mí mắt, do nhiễm trùng tuyến Meibomian.

Viêm bờ mi có thể gây lẹo mắt. Đôi khi, một khối sưng ban đầu là lẹo mắt nhưng sau đó có thể chuyển thành chắp mi.

Chẩn đoán

Cả chắp mi và lẹo mắt thường không nguy hiểm, không phải tất cả trường hợp cần điều trị. Tuy nhiên, nếu gây khó chịu, bạn nên đi khám chuyên khoa mắt. Bác sĩ có thể chẩn đoán khi khám vùng mí mắt, dùng đèn chiếu để quan sát kỹ hơn nhằm phân biệt chắp mi, lẹo mắt hay các bệnh lý khác (ví dụ như ung thư tế bào đáy).

Điều trị

Lẹo mắt thường đau và khó chịu hơn chắp mi, trong khi chắp mi thường ít hoặc không gây triệu chứng. Điều trị hai tình trạng này có nhiều điểm tương đồng nhưng không phải phương pháp nào cũng phù hợp cho cả hai. Các biện pháp có thể bao gồm:

Thuốc kháng sinh có ích cho lẹo mắt do nhiễm trùng, không hiệu quả với chắp mi.

Chườm ấm giúp đẩy nhanh quá trình lành bệnh. Chườm bằng khăn sạch nhúng nước ấm 3-6 lần một ngày, mỗi lần 10-15 phút hoặc dùng mặt nạ chườm mắt.

Thuốc không kê đơn như thuốc mỡ trị lẹo, dung dịch rửa mắt hữu ích cho lẹo mắt, không áp dụng hiệu quả với chắp mi.

Tiêm steroid giúp giảm sưng chắp mi.

Tiểu phẫu dẫn lưu được bác sĩ chỉ định khi khối sưng ảnh hưởng đến thị lực. Không tự nặn tại nhà để tránh nhiễm trùng lan rộng. Nếu chắp mi hoặc lẹo mắt tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể đề nghị sinh thiết để loại trừ các bệnh nghiêm trọng hơn như ung thư tuyến bã.

Phòng ngừa

Người từng bị chắp mi hoặc lẹo mắt có nguy cơ tái phát cao hơn. Một số biện pháp phòng ngừa gồm không dụi mắt, rửa tay sạch trước khi chạm vào mắt, không dùng chung khăn mặt, giữ vệ sinh mí mắt, thay mỹ phẩm mắt mỗi 6 tháng, không dùng chung, điều trị sớm các nhiễm trùng mí mắt, vệ sinh kính áp tròng đúng cách.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)