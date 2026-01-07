Xử trí lẹo mắt như thế nào

Chườm ấm, giữ vệ sinh bờ mi đồng thời tránh dụi mắt, tự nặn, hạn chế trang điểm có thể nhanh khỏi lẹo mắt.

Lẹo mắt thường do vi khuẩn Staphylococcus (tụ cầu khuẩn) gây ra. Dấu hiệu đặc trưng là sưng đỏ, đau nhức bờ mi, cảm giác cộm như có bụi trong mắt, chảy nước mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Sau vài ngày, nốt sưng có thể mưng mủ vàng.

Lẹo mắt không chỉ gây đau nhức, khó chịu mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Theo BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lẹo mắt lành tính thường gặp, nhưng nếu tự ý nặn hoặc chữa mẹo dân gian chưa được kiểm chứng có thể nhiễm trùng lan rộng, để lại sẹo hoặc tái phát dai dẳng. Bác sĩ Huy hướng dẫn một số cách giảm lẹo mắt.

Chườm ấm

Trong 1-2 ngày đầu khi lẹo mới xuất hiện với dấu hiệu sưng đỏ nhẹ. Chườm ấm có thể làm mềm chất tiết, giãn lỗ chân lông và tăng lưu thông máu ở mí mắt, nhờ đó, giảm viêm giảm đau căng tức, giúp lẹo xẹp nhanh hơn, hạn chế biến chứng. Khi chườm cần dùng khăn sạch, nhiệt ấm vừa phải, tránh quá nóng để không gây bỏng.

Bác sĩ Huy khám mắt cho nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giữ vệ sinh bờ mi

Bờ mi tích tụ nhiều bụi bẩn, dầu nhờn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển mạnh. Do đó, giữ vệ sinh khu vực này là yếu tố quan trọng để ngăn chặn vi khuẩn lây lan, hỗ trợ điều trị lẹo hiệu quả hơn, ngăn tái phát. Nếu không vệ sinh đúng cách, lẹo có thể nhiễm trùng nặng hơn, lâu khỏi, ảnh hưởng thẩm mỹ và chất lượng sống.

Bác sĩ Huy cho hay người bệnh có thể dùng nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) hoặc dung dịch vệ sinh mắt chuyên dụng để lau nhẹ nhàng vùng quanh mắt và bờ mi hai lần mỗi ngày. Có thể sử dụng tăm bông thấm nước ấm để làm sạch chân lông mi, loại bỏ vảy bám.

Không tự ý nặn, chích, dụi mắt

Dùng tay hoặc kim chưa tiệt trùng để nặn lẹo có thể đẩy vi khuẩn đi ngược vào các mạch máu, gây nhiễm trùng lan hốc mắt, thậm chí nguy hiểm hơn là nhiễm trùng xoang hang (tĩnh mạch trong não). Người bệnh tuyệt đối không được dụi mắt vì có thể đưa thêm vi khuẩn từ tay vào mắt đồng thời làm tổn thương bề mặt giác mạc.

Hạn chế đồ ăn cay nóng

Trong thời gian bị lẹo, hãy hạn chế ăn đồ cay nóng, chất kích thích (rượu, bia) vì có thể làm tăng phản ứng viêm. Tăng cường vitamin A, C từ rau củ quả giúp tăng sức đề kháng.

Không trang điểm vùng mắt

Phấn mắt, kẻ mắt hay mascara tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ. Trang điểm khi đang bị lẹo khiến lỗ chân lông bít tắc thêm, làm bệnh lâu khỏi, thậm chí kích ứng khiến lẹo sưng viêm to hơn. Người bệnh cần ngưng sử dụng kính áp tròng cho đến khi mắt khỏi hoàn toàn.

Bác sĩ Huy cho biết lẹo mắt có thể tự vỡ và lành sau 7-10 ngày, nhưng không phải trường hợp nào cũng tự khỏi. Người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế nếu lẹo không giảm hoặc sưng to hơn sau 48 giờ tự chăm sóc, đau nhức dữ dội, mắt đỏ, nhìn mờ, tái phát nhiều lần, có sốt hoặc nổi hạch trước tai...

Nhật Minh