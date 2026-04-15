Chàng trai xơ vữa mạch máu sau một năm ăn kiêng

TP HCMHuy, 23 tuổi, ăn kiêng theo chế độ keto nhiều đạm và chất béo, ít tinh bột để giảm cân, một năm sau phát hiện mỡ máu cao, xơ vữa mạch máu.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết tỷ lệ mỡ nội tạng của người bệnh tăng, cơ giảm, chỉ số LDL-C 220 mg/dL, cholesterol toàn phần 320 mg/dL, đồng nghĩa mỡ trong máu cao. Kết quả siêu âm động mạch cảnh cho thấy độ dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh tăng nhẹ 0,9 mm (bình thường 0,6-0,7 mm) và có mảng xơ vữa chưa gây tắc nghẽn.

Xơ vữa động mạch là quá trình tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác tại thành mạch, hình thành mảng xơ vữa. Trước đó, Huy không có bệnh nền, sức khỏe bình thường. Huy cho biết một năm nay ăn kiêng theo chế độ keto, 4 tháng đầu giảm khoảng 3 kg nên nghĩ phù hợp.

Chế độ ăn keto rất ít tinh bột, nhiều chất béo và đạm vừa phải, giúp cơ thể chuyển từ dùng đường sang đốt mỡ làm năng lượng.

Bác sĩ Tùng cho biết keto chỉ phù hợp trong một số chỉ định điều trị và không được khuyến nghị để giảm cân lâu dài. Huy áp dụng sai cách trong thời gian dài làm tăng mỡ máu, khiến cholesterol tích tụ trong thành mạch và dẫn đến xơ vữa động mạch.

Huy được hướng dẫn đo thành phần cơ thể cơ thể bằng máy InBody 770. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng liệu trình giúp kiểm soát tình trạng mỡ máu tăng cao, khuyên người bệnh chuyển sang thực đơn giàu chất béo tốt, bổ sung chất xơ từ rau xanh, trái cây tươi, hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn. Bác sĩ chỉ định Huy dùng thuốc statin để ức chế quá trình tổng hợp cholesterol LDL ở gan, đẩy nhanh quá trình đào thải, giảm nguy cơ hình thành thêm mảng xơ vữa.

Sau 3 tháng điều trị, các chỉ số cơ thể Huy cải thiện, mảng xơ vữa không có dấu hiệu tiến triển thêm.

Bác sĩ Tùng tư vấn Huy xây dựng chế độ dinh dưỡng hỗ trợ giảm mỡ trong máu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để kiểm soát tốt cân nặng, bác sĩ khuyến cáo nên áp dụng chế độ ăn theo khuyến nghị với tỷ lệ 20-25% chất béo, 50-55% tinh bột, ưu tiên chất xơ, kết hợp chia nhỏ bữa ăn. Người muốn giảm cân cần sinh hoạt điều độ, tập thể dục 30-60 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày một tuần, sau đó tăng dần cường độ đến khi cơ thể đã quen. Nên chậm nhai kỹ, không vừa ăn vừa làm việc hay xem tivi, điện thoại, đọc sách.

Quốc An



*Tên người bệnh đã được thay đổi