Chàng trai nặng 122 kg quyết giảm cân

Hà NộiTùng, 25 tuổi, nặng 122 kg, béo phì độ ba, sau hai tháng kiên trì điều trị đã giảm 10 kg.

Tùng đến Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khám khi cao 1,68 m, BMI 43.4 (béo phì độ ba), chỉ số mỡ nội tạng 250 cm2 tức cao gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn. Tùng còn mắc bệnh gan nhiễm mỡ độ hai, rối loạn lipid máu, rối loạn cảm xúc.

Mỡ nội tạng là loại mỡ nằm sâu bên trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tụy, ruột và tim, có chức năng bảo vệ các cơ quan nội tạng và dự trữ năng lượng cho cơ thể. Song lượng mỡ nội tạng cao gấp 2,5 lần bình thường như Tùng có nguy cơ gây rối loạn quá trình chuyển hóa, tăng nguy cơ đường huyết cao, kháng insulin có thể dẫn đến đái tháo đường type 2. Dư thừa mỡ nội tạng còn làm tăng triglyceride và giảm cholesterol tốt (HDL-C), gây rối loạn lipid máu.

Anh Tùng được lấy máu xét nghiệm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKII Lê Thanh Huyền khuyên Tùng giảm cân để phòng ngừa các biến chứng béo phì lên tim, gan, khả năng sinh sản về sau, tăng cường sức khỏe tổng thể, cải thiện chất lượng sống. Mỡ nội tạng khó giảm hơn so với mỡ dưới da, do đó Tùng cần kết hợp nhiều phương pháp điều trị như sử dụng thuốc, điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện chuyên sâu, kết hợp can thiệp tâm lý khi cần thiết.

Bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc giảm cân đường tiêm hàng ngày có tác dụng giảm cảm giác đói, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó kiểm soát khẩu phần ăn, giảm cân và mỡ nội tạng. Tùng thích nghi tốt với thuốc và không có biểu hiện bất thường.

Dựa trên kết quả đo InBody và khẩu phần thực tế, chuyên viên dinh dưỡng ghi nhận Tùng thường nạp 3.500 kcal/ngày chủ yếu từ các thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn nhanh, chiên rán, nước ngọt, thích ăn đêm. Do đó, Tùng được tư vấn xây dựng chế độ ăn theo nguyên tắc thâm hụt calo, cân bằng giữa các nhóm chất (tinh bột, đạm, chất béo), ưu tiên lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Tùng béo phì, mỡ nội tạng cao nhưng lại ít vận động, bác sĩ hỗ trợ người bệnh làm quen trong hai tuần đầu tiên bằng cách tăng thời gian đứng, vận động thông qua các công việc hằng ngày, đồng thời đi bộ, tập giãn cơ, tăng sức bền. Sau một tháng, Tùng tập thêm các bài tập kháng lực để kích thích đốt cháy mỡ thừa.

Song song điều trị béo phì, bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc chống trầm cảm với liều thấp, giúp cải thiện tâm trạng, giấc ngủ, tăng động lực vận động, kiểm soát cảm xúc ăn uống. Người bệnh còn được bác sĩ Phạm Văn Dương, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hướng dẫn liệu pháp nhận thức hành vi giúp thay đổi suy nghĩ tiêu cực về cân nặng, hình thể và xây dựng thói quen sống lành mạnh.

Sau hai tháng, Tùng giảm hơn 10 kg, diện tích mỡ nội tạng giảm 45 cm2, tâm trạng tích cực hơn, ngủ sâu giấc, không còn cảm giác ăn uống mất kiểm soát, chủ động tập luyện và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Minh Đức

* Tên người bệnh đã thay đổi