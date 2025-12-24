Chàng trai mắc ung thư mô mềm di căn phổi

TP HCMKhang, 18 tuổi, đau tức ngực, mệt khi gắng sức, khó thở, bác sĩ chẩn đoán khối u ác tính ở ngực di căn đến phổi.

Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch cho thấy u ở ngực bệnh nhân là u sarcoma hoạt mạc (Synovial Sarcoma). PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là ung thư mô mềm, xuất hiện ở vùng ngực giữa (trung thất), âm thầm phát triển, lan rộng và đã di căn đến phổi.

Sarcoma thường xảy ra ở người dưới 40 tuổi. Tỷ lệ mắc u sarcoma hoạt mạc khoảng 3/10 triệu người mỗi năm, theo bác sĩ Vĩnh. Bệnh thường liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể, đồng thời có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh như môi trường và lối sống. U sarcoma hoạt mạc được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ có tiên lượng tốt, thậm chí chữa khỏi. Tuy nhiên, loại u này tiến triển rất chậm và thường không có triệu chứng. Khi khối u phát triển lớn hoặc xâm lấn các cơ quan lân cận, triệu chứng mới xuất hiện rõ ràng.

Bác sĩ Vĩnh (thứ hai từ trái sang) cùng êkíp phẫu thuật loại bỏ khối u cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đánh giá khối u xâm lấn sâu vào phổi bệnh nhân, các bác sĩ quyết định mổ mở để kiểm soát tối đa rủi ro và loại bỏ trọn tổn thương. Êkíp bóc tách từng lớp mô, mở đường tiếp cận khối u giữa vùng ngực chật hẹp, sau hơn ba tiếng, toàn bộ khối u ác tính được loại bỏ.

"Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u của bệnh nhân đã to xâm lấn sâu vào động mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch phổi trên", bác sĩ Vĩnh cho biết. Để loại bỏ khối u, êkíp buộc phải cắt một phần thùy trên phổi trái.

Bác sĩ Vĩnh kiểm tra sức khỏe cho người bệnh sau khi phẫu thuật thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hậu phẫu, sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được điều trị bổ trợ xạ trị, hóa trị nhằm kiểm soát nguy cơ tái phát, di căn.

Bác sĩ Vĩnh khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau ngực kéo dài, khó thở, sờ thấy khối u dưới da. Nên đi khám khi thấy bất thường nhằm tăng cơ hội phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi