Chấn thương đầu làm tăng nguy cơ đột quỵ

Chấn thương đầu làm mạch máu não có nguy cơ bị vỡ, hình thành cục máu đông hoặc làm máu quá loãng tăng nguy cơ đột quỵ.

Theo các nhà nghiên cứu của Mỹ, chấn thương sọ não có thể gây tổn thương não. Sau chấn thương đầu, người gặp phải chấn thương bị chảy máu trong não, gây kích thích mô não. Do mạch máu bị rách nên lượng máu lên não giảm, dẫn đến các hiện tượng như sưng, áp lực lên mô não, vết bầm..

Một chấn thương ở đầu, đặc biệt là những vết thương xuyên thấu ở đầu, có thể làm hỏng hoặc làm suy yếu các mạch máu trong não. Sự hư hại này khiến mạch máu não có nguy cơ bị vỡ dẫn đến đột quỵ xuất huyết. Chấn thương đầu vừa và nặng gây ra các vấn đề về đông máu. Nếu máu không thể đông lại cũng có thể gây ra đột quỵ. Ví dụ, nếu quá nhiều cục máu đông được hình thành, đột quỵ do thiếu máu cục bộ có thể xảy ra. Mặt khác, nếu máu trở nên quá loãng có thể hình thành xuất huyết não, một dạng khác của đột quỵ.

Chấn thương đầu làm ảnh hưởng đến mạch máu não. Ảnh: Freepik

Có hai dạng đột quỵ phổ biến do chấn thương đầu gồm đột quỵ xuất huyết và đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Tăng đột quỵ xuất huyết: đột quỵ xuất huyết là các đợt chảy máu trong não, có thể do khiếm khuyết trong mạch máu hoặc do huyết áp cao. Đột quỵ xuất huyết gây kích ứng não ở khu vực chảy máu, cũng như làm thay đổi huyết áp và đường kính mạch máu. Đột quỵ xuất huyết tiến triển nhanh chóng và ảnh hưởng khá nặng.

Tăng đột quỵ do thiếu máu cục bộ: đột quỵ do thiếu máu cục bộ là đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu trong não, làm giảm lượng máu cung cấp đến một vùng não. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tăng cao suốt đời trong những năm sau chấn thương đầu.

Bên cạnh các nghiên cứu chứng minh tỷ lệ đột quỵ tăng cao sau chấn thương sọ não, một số nghiên cứu còn chỉ ra khả năng phục hồi sau đột quỵ ở những người từng bị chấn thương đầu khó khăn hơn so người không bị chấn thương đầu. Do chấn thương đầu gây tổn thương não và giảm "dự trữ" của não. Đây là một trong những lý do khiến việc hồi phục sau cơn đột quỵ xảy ra sau chấn thương đầu trở nên khó khăn hơn.

Phòng ngừa chấn thương sọ não là cách để bảo vệ bạn chống lại cơn đột quỵ trong tương lai. Để ngăn ngừa chấn thương sọ não, các chuyên gia khuyên mọi người nên thắt dây an toàn khi đi xe ô tô, đội mũ bảo hiểm và mũ đội đầu thích hợp cho các hoạt động thể thao và mạo hiểm. Một biện pháp an toàn có giá trị khác để ngăn ngừa chấn thương đầu là tránh rượu, ma túy. Vì các chất này làm thay đổi nhận thức và khả năng phán đoán khi làm việc cũng như lái xe...

Thực tế là chấn thương đầu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ nhưng nó không đúng hoàn toàn. Một số trường hợp khi bị chấn thương đầu, khả năng thực sự bị đột quỵ vẫn tương đối thấp. Theo các chuyên gia, để ngăn ngừa đột quỵ sau chấn thương não, mọi người có thể thực hiện 5 giải pháp sau.

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ: cách đầu tiên và tốt để ngăn ngừa thiệt hại nặng nề do đột quỵ là nhận biết các dấu hiệu cảnh báo. Điều trị càng sớm thì khả năng khỏi bệnh càng cao.

Giảm lượng natri hấp thụ và theo dõi huyết áp: huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Trong khi đó, chấn thương đầu gây ra huyết áp cao, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Vì thế, người bị chấn thương đầu nên giảm lượng natri và ăn nhiều kali hơn để giảm huyết áp. Kali giúp giảm bớt ảnh hưởng của muối trong cơ thể và giảm căng thẳng trong mạch máu, một số thực phẩm tự nhiên có nhiều kali như chuối, bơ, khoai lang, cà chua, sữa ít béo...

Tập thể dục thường xuyên: tập thể dục đủ để đổ mồ hôi vài lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ. Tập thể dục cũng giúp giảm huyết áp gián tiếp làm giảm nguy cơ đột quỵ. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo mọi người nên tập các hoạt động thể chất vừa phải ít nhất 40 phút, từ 3-4 lần mỗi tuần.

Giảm căng thẳng: quá trình phục hồi chấn thương đầu có thể gây căng thẳng, trong khi căng thẳng mạn tính lại là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 4 lần bình thường. Đây là lý do tại sao việc tìm cách kiểm soát căng thẳng sau chấn thương não là rất quan trọng.

Uống vitamin: một số chất dinh dưỡng có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ. Vitamin có nhiều trong thực phẩm. Các loại vitamin tốt để ngăn ngừa đột quỵ sau chấn thương đầu bao gồm vitamin B3, B12, axit béo omega 3 (dầu cá).... Trước khi bắt đầu dùng bất kỳ loại vitamin mới nào, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo rằng không có gì tương tác với các loại thuốc đang dùng.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth, FlintRehab)