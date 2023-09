Chăm sóc trẻ viêm màng não

Trẻ bị viêm màng não cần bổ sung đủ dinh dưỡng, tránh mất nước, điều trị sớm để ngắn biến chứng mất thính giác, suy giảm trí nhớ, tổn thương não vĩnh viễn.

TS.BS Trần Đức Hậu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết viêm màng não do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân thường gặp là vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng.

Triệu chứng bệnh ở trẻ đa dạng. Ở giai đoạn sớm, bé có các biểu hiện thường gặp như sốt cao, quấy khóc bất thường, nôn và buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón, đau đầu... Giai đoạn này, các dấu hiệu có thể không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh khác.

Khi bệnh ở giai đoạn muộn, trẻ lờ đờ, li bì, bỏ bú hoặc co giật. Tiến sĩ Hậu lưu ý phụ huynh cho bé mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, dùng khăn ấm lau cơ thể để hạ thân nhiệt. Nếu bé sốt cao trên 38,5 độ C thì cha mẹ cho con uống thuốc hạ sốt hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bé nên uống nhiều nước, nếu vẫn bú mẹ thì nên tăng lượng bú và cữ bú trong ngày. Chế độ ăn cần có nhiều rau xanh, hoa quả, thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Trẻ dùng thức ăn dễ tiêu hóa để tránh đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Ăn nhiều bữa trong ngày giúp bổ sung năng lượng, đảm bảo cung cấp đủ 50-60 kcal/kg/ngày.

Trẻ đang hồi phục cần nghỉ ngơi tại giường, bổ sung oxy hoặc máy thở (mặt nạ phòng độc) nếu khó thở theo chỉ định của bác sĩ.

Viêm màng não với các triệu chứng như sốt cao, buồn nôn. Ảnh: Freepik

Vi khuẩn gây viêm màng não bao gồm liên cầu khuẩn nhóm B, E.coli, Haemophilus Enzae loại B (Hib) và vi khuẩn liên cầu khuẩn gây viêm phổi. Bệnh giang mai, lao và vi khuẩn bệnh Lyme cũng có thể là nguyên nhân. Viêm màng não do vi khuẩn thường nặng, có thể dẫn đến biến chứng như co giật, tổn thương não, giảm thính lực và khuyết tật.

Tiến sĩ Hậu cho biết thêm việc điều trị bệnh phụ thuộc vào nguyên nhân. Nếu trẻ viêm màng não do virus có thể khỏi sau một vài tuần với phác đồ điều trị, chăm sóc nhẹ nhàng. Một số trường hợp nặng, có thể tử vong. Bệnh do vi khuẩn cần được chữa bằng kháng sinh phù hợp. Bệnh nhi viêm màng não do nấm, ký sinh trùng cũng cần dùng thuốc tương ứng, thuốc chống nấm tiêm qua tĩnh mạch... theo chỉ định của bác sĩ.

Tiến sĩ Hậu khuyến cáo cha mẹ nên tiêm vaccine đầy đủ cho con để phòng bệnh. Trẻ cũng cần tiêm phòng sởi, quai bị, thủy đậu và cúm để ngăn ngừa viêm màng não do virus.

Lục Bảo