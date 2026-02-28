Chăm sóc da khô thế nào để không bong tróc

Dưỡng ẩm thường xuyên, chống nắng, ngủ đủ giấc và ăn nhiều rau quả để giảm khô sạm và bong tróc, giúp da mịn màng hơn.

Thời tiết giao mùa, thay đổi nhanh về nhiệt độ và độ ẩm không khí khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô, bong tróc và sạm màu nếu không được chăm sóc đúng cách. Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn những cách giúp giảm tình trạng này.

Dưỡng ẩm đúng cách

Các sản phẩm có thành phần giữ ẩm như hyaluronic axit, glycerin... giúp hạn chế mất nước qua da và duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da. Thời điểm phù hợp để bôi kem dưỡng ẩm là ngay sau khi rửa mặt hoặc tắm, khi da còn hơi ẩm. Da nhạy cảm nên chọn sản phẩm riêng.

Bác sĩ khám da cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tẩy tế bào chết hàng tuần

Tẩy tế bào chết quá nhiều có thể làm mỏng lớp sừng bảo vệ khiến da dễ kích ứng và mất nước nhiều hơn. Tẩy da chết với tần suất phù hợp, khoảng 1-2 lần mỗi tuần, hỗ trợ tái tạo da mà không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Chống nắng

Tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể gây tổn thương trực tiếp lên DNA của tế bào da, phá hủy collagen và elastin, dẫn đến sạm da, lão hóa da, góp phần làm tăng sắc tố da. Nên đội mũ rộng vành và đeo kính râm khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc nắng gắt khoảng 10h-16h và sử dụng kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên, ngay cả khi trời râm hoặc ở trong nhà để hạn chế tổn thương da và giảm nguy cơ sạm da.

Sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý

Ngủ sớm, ngủ đủ giấc 7-8 tiếng mỗi đêm và kiểm soát căng thẳng cùng lối sống lành mạnh có thể hỗ trợ giảm khô sạm, giúp da căng sáng và đều màu. Chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây, omega-3, vitamin C, E và uống đủ hai lít nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da.

Bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên như sakura (chiết xuất hoa anh đào), p.leucotomos (từ dương xỉ) hay tinh chất litchi fruit (từ quả vải), pomegranate (có trong lựu đỏ)... có thể tái tạo cấu trúc nền, nuôi dưỡng và bảo vệ da từ bên trong, duy trì làn da sáng, đều màu. Dược sĩ Hòa khuyến cáo, nếu da khô, sạm hoặc kích ứng kéo dài dù đã điều chỉnh cách chăm sóc cũng như sinh hoạt, nên khám da liễu để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh tổn thương kéo dài.

Đình Diệu