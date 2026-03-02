Cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới cho cụ ông

TP HCMÔng Nhật, 71 tuổi, được cấy máy tạo nhịp không dây chỉ bằng viên thuốc con nhộng để điều trị loạn nhịp tim.

Nửa tháng nay ông Nhật chóng mặt, choáng váng, nhất là khi thay đổi tư thế, thường xuyên mất ngủ. Bác sĩ chỉ định gắn Holter 48h (máy theo dõi nhịp tim trong 48 giờ), kết quả ghi nhận có lúc nhịp tim bệnh nhân tụt còn 30 lần/phút, ngưng đập 1-2 giây, chẩn đoán rối loạn nhịp chậm. Đây là một bệnh lý rối loạn nhịp tim phổ biến, xảy ra khi tim đập dưới 60 lần/phút lúc nghỉ ngơi.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá tình trạng của ông Nhật rất nghiêm trọng, nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, nguy cơ ngã cao... Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể ngất xỉu do thiếu máu lên não, thậm chí ngừng tim, đột tử.

6h sáng, phòng thông tim can thiệp (DSA) của bệnh viện đã sáng đèn, êkíp bác sĩ chuẩn bị đặt máy tạo nhịp không dây thế hệ mới Micra AV2 cho ông Nhật. Giáo sư Nhân kiểm tra hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền, siêu âm kỹ thuật số, ống thông - những công cụ hỗ trợ êkíp trong quá trình làm thủ thuật.

Ông Nhật được gây tê, tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp. Bác sĩ rạch đường nhỏ (dưới 1 cm) ở đùi để luồn ống thông đến tâm thất phải. Kỹ thuật này không phải rạch da để làm túi đặt máy dưới da hay dưới cơ, giúp tránh được nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, tràn máu màng phổi, sẹo xấu... như khi đặt máy tạo nhịp có dây.

Trong 24 giờ đầu, ông được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO₂, nhiệt độ. Bác sĩ đo điện tâm đồ, chụp X-quang để kiểm tra vị trí máy.

Giáo sư Nhân (ngoài cùng bên trái) cùng êkíp đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân trong 30 phút. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đối với máy tạo nhịp có dây, bệnh nhân cần tránh vận động mạnh cánh tay bên đặt máy ít nhất vài tuần sau thủ thuật để giảm nguy cơ chảy máu túi máy tạo nhịp. Trong khi đó, nhờ đặt máy tạo nhịp không dây, ông Nhật có thể sinh hoạt, thực hiện các hoạt động cá nhân ngay sau can thiệp. Ông ăn uống ngon miệng, ngủ thẳng giấc, nhịp tim được kiểm soát, được xuất viện sau ba ngày.

Giáo sư Nhân cho biết máy tạo nhịp không dây thế hệ cũ (Micra AV) có tuổi thọ trung bình 10-12 năm, trong khi Micra AV2 có thể hoạt động tốt đến 16 năm. Máy có khả năng đồng bộ nhĩ thất tự động một cách thông minh, chính xác, kích thước nhỏ gọn chỉ bằng viên thuốc con nhộng, nặng khoảng 2 g.

Sau can thiệp một ngày, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường, song cần tránh vận động mạnh hoặc chơi các môn thể thao đối kháng. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giàu rau xanh, trái cây, các loại hạt và cá giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và nhanh hồi phục. Lưu ý, bệnh nhân nên uống thuốc đúng liều theo chỉ định của bác sĩ để duy trì ổn định nhịp tim, phòng ngừa biến chứng. Người bệnh tái khám định kỳ theo hẹn nhằm theo dõi hoạt động của máy và phát hiện sớm các vấn đề tim mạch tiềm ẩn.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi