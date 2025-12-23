Cấy máy tạo nhịp tim cho người bị block nhĩ thất

Hà NộiAnh Tùng, 53 tuổi, nhịp tim chậm 30-40 lần/phút do block nhĩ thất, được bác sĩ can thiệp bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái.

Đo điện tâm đồ ghi nhận nhịp tim của anh Tùng chậm, trong khi tim người trưởng thành bình thường đập khoảng 60-100 lần/phút. Bác sĩ chẩn đoán anh bị block nhĩ thất hoàn toàn - rối loạn nhịp chậm nguy hiểm thuộc nhóm cấp cứu tim mạch, có thể gây ngất đột ngột, ngừng tim nếu không xử trí kịp thời.

ThS.BS Phùng Văn Thao, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyên anh Tùng đặt máy tạo nhịp tạm thời nhằm nâng nhịp tim lên mức an toàn. Anh Tùng bị block nhĩ thất cấp ba mạn tính âm thầm từ trước, giải pháp tối ưu là cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn để duy trì nhịp tim ổn định, ngừa biến chứng.

Êkíp can thiệp đặt máy tạo nhịp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do nhịp tim thất rất chậm, tần suất máy tạo nhịp sẽ cao. Ở tuổi 53, anh Tùng có thể phải thay máy tạo nhịp 3-4 lần trong đời. Thay vì can thiệp cấy máy tạo nhịp truyền thống bằng điện cực mỏm thất phải, bác sĩ chọn kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái (left bundle branch pacing - LBBP). Êkíp đưa điện cực xuyên vách liên thất, cố định tại vị trí bó nhánh trái, nhịp tim được kích thích gần như tự nhiên hơn. Trong suốt quá trình can thiệp, bệnh nhân chỉ gây tê tại chỗ quanh vùng mở ổ máy.

Sau 3 giờ, anh Tùng tỉnh táo, sinh hoạt bình thường, nhịp tim ổn định, xuất viện sau 7 ngày, tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh xuất hiện các triệu chứng bất thường như ngất, hồi hộp, đánh trống ngực cần đến viện ngay.

Bác sĩ Thao thăm khám và dặn dò anh Tùng trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thao, hiện kỹ thuật truyền thống - cấy máy tạo nhịp bằng điện cực thất phải vẫn là phương án tiêu chuẩn, được áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân block nhĩ thất. Tuy nhiên, một số bệnh nhân phải tạo nhịp thất lâu dài, việc duy trì nhịp qua thất phải có thể làm tăng nguy cơ suy tim thứ phát. Lúc này điều trị trở nên phức tạp, chi phí cao và khó can thiệp vị trí điện cực cố định. Kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái ra đời nhằm tối ưu hóa đồng bộ co bóp thất trái, cải thiện hiệu quả bơm máu, giảm nguy cơ suy tim lâu dài.

Ly Nguyễn