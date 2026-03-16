Cấy máy tạo nhịp không dây cho cụ ông phòng nguy cơ đột tử

TP HCMTim ông Tài đập chậm, nhiều lúc ngừng đập vài giây, được bác sĩ can thiệp cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới để phòng ngừa ngưng tim, đột tử.

Ông Tài, 75 tuổi, mắc nhiều bệnh nền tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hội chứng vành mạn đã đặt stent và phẫu thuật bắc cầu. Sức khỏe ông ổn định nhờ uống thuốc đều đặn, không xuất hiện triệu chứng mệt hay ngất. Ông theo dõi sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Lần đi khám gần nhất, kết quả điện tâm đồ ghi nhận bất thường. Ông được gắn Holter ECG 48h (máy theo dõi nhịp tim liên tục trong 48 giờ), ghi nhận nhiều khoảng ngưng xoang trên 2 giây, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng suy nút xoang nặng - một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, đánh giá nhịp tim của bệnh nhân chậm (trung bình 45-50 lần/phút), nhiều lúc ngừng đập vài giây. Khi nhịp tim quá chậm hoặc có những khoảng ngừng đập kéo dài, lưu lượng máu lên não có thể bị giảm đột ngột, dẫn đến ngất. Người bệnh không thể điều trị nội khoa đơn thuần bằng thuốc, phải đặt máy tạo nhịp để đưa nhịp tim về mức an toàn.

Ông Tài được đặt máy tạo nhịp không dây thế hệ mới Micra AV2 nên không cần mở ngực, tránh được nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, tràn máu màng phổi. Thiết bị có tuổi thọ lên đến 16 năm, nhiều hơn so với máy tạo nhịp không dây thế hệ trước (10-12 năm).

Giáo sư Nhân (trái) và êkíp cấy máy tạo nhịp tim nhỏ bằng viên thuốc con nhộng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Tài được gây tê tại chỗ, tỉnh táo trong suốt 30 phút thủ thuật. Máy có khả năng theo dõi hoạt động tạo nhịp của tim, tự động gửi xung điện đến tim mỗi khi nhận thấy tim đập quá chậm hoặc ngưng đập quá lâu. Các xung điện này kích thích tim đập đúng theo một tần số được cài đặt trước, đều đặn theo chu kỳ. Sau can thiệp, nhịp tim bệnh nhân ổn định ở mức 60-70 lần/phút. Hình ảnh điện tâm đồ không còn đoạn ngừng xoang kéo dài. Bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện sau 2 ngày.

Giáo sư Nhân cho biết suy nút xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi trên 70. Mỗi người nên điều chỉnh lối sống khoa học để giảm nguy cơ mắc bệnh. Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt nạc, thịt gia cầm, sữa ít béo hoặc không béo, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt, thức ăn nhanh. Tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý để tránh thừa cân, béo phì. Không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia. Kiểm soát bệnh nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn.

Khi có các triệu chứng phổ biến của bệnh tim mạch như nhịp tim chậm, đánh trống ngực, đau ngực hoặc khó chịu ở ngực, lú lẫn, chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu hoặc suýt ngất, mệt mỏi, khó thở..., người bệnh cần đi khám ngay.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi