Cắt tử cung triệt căn ung thư sớm

TP HCMChị Trúc, 49 tuổi, rối loạn kinh nguyệt một năm, nhiễm virus HPV, ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, được bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung để triệt căn ung thư.

Chị Trúc dương tính với HPV type 18, tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, đã khoét chóp cổ tử cung loại bỏ phần mô bất thường, giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến. Sau đó, chị ra huyết nâu âm đạo hai tuần, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết chị Trúc bị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB1, tức là các tế bào ung thư vẫn còn khu trú trong cổ tử cung, chưa lan rộng ra các mô xung quanh hoặc di căn xa. Khối u có kích thước 2 cm, xâm lấn vào mô đệm cổ tử cung khoảng 5 mm. Đây là giai đoạn ung thư sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm thường trên 90% nếu điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Nhi, có hơn 200 type HPV, trong đó khoảng 14 type nguy cơ cao có thể gây ung thư cổ tử cung. Virus này lây truyền chủ yếu qua đường tình dục hoặc tiếp xúc da kề da, thường diễn tiến âm thầm không triệu chứng, có thể tiến triển thành ung thư sau 3-5 năm hoặc 20-25 năm. HPV 16 và 18 chiếm khoảng 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung trên thế giới. HPV type 18 thuộc nhóm virus nguy cơ cao, thường liên quan đến ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung. Đây là thể ung thư ít gặp hơn nhưng diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm hơn so với ung thư biểu mô vảy do HPV 16 gây ra.

Chị Trúc đã sinh ba con, không có nhu cầu sinh thêm, được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ, nạo hạch chậu để điều trị triệt căn. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung giai đoạn đầu, chưa di căn hạch, cần tái khám định kỳ để phòng ngừa ung thư tái phát.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung cho người bệnh. Ảnh: Ngọc Châu

Để phòng ngừa nguy cơ nhiễm HPV, bác sĩ khuyến nghị các cặp đôi quan hệ tình dục an toàn, phụ nữ nên tiêm vaccine HPV, khám sức khỏe định kỳ. Nếu có dấu hiệu như vùng kín tiết dịch bất thường, mùi hôi, xuất huyết âm đạo, đau lưng hoặc vùng chậu, phù chân, mệt mỏi, sụt cân... người bệnh nên đến bệnh viện khám.

Phương pháp điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn một tùy thuộc vào mong muốn duy trì khả năng sinh sản của người bệnh, mức độ lan rộng của tế bào ung thư vào máu. Phụ nữ muốn bảo tồn khả năng sinh sản thường được điều trị bằng phương pháp khoét chóp cổ tử cung loại bỏ phần mô bất thường. Nếu kết quả sinh thiết không có tế bào ung thư, người bệnh không cần điều trị thêm nhưng cần theo dõi chặt chẽ để phát hiện nguy cơ bệnh tái phát.

Khi không có nhu cầu mang thai trong tương lai, người bệnh có thể cắt bỏ tử cung. Phương pháp này chỉ được khuyến nghị nếu ung thư chưa lan vào mạch máu hoặc hạch bạch huyết. Nếu bệnh nhân không muốn hoặc không đủ sức khỏe để phẫu thuật, hóa trị kết hợp xạ trị có thể được sử dụng như phương pháp điều trị thay thế.

Ngọc Châu

* Tên người bệnh đã được thay đổi