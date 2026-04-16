Cắt tử cung do đa nhân xơ

TP HCMBà Ngà, 53 tuổi, rong kinh kéo dài 6 tháng, bác sĩ chẩn đoán đa nhân xơ, thiếu máu nặng.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Ngà có đa nhân xơ tử cung, kích thước lớn nhất 89x81x83 mm, khiến tử cung to tương đương mang thai 15-16 tuần. Hệ quả là bà bị rong kinh, cường kinh kéo dài, thiếu máu nặng, cơ thể mệt mỏi, suy kiệt. Nếu không được phẫu thuật, u tiếp tục phát triển chèn ép cơ quan lân cận (bàng quang, trực tràng).

Bà Ngà từng trải qua ba ca phẫu thuật sửa và thay van tim. BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiện bà bị suy tim, rung nhĩ do biến chứng bệnh van tim. Chức năng co bóp tim (EF) còn 40%, giãn nhĩ trái, nhịp tim không đều. Người mắc bệnh van tim, đã thay van nhân tạo và mắc rung nhĩ phải uống thuốc kháng đông suốt đời.

Thuốc kháng đông có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, phụ nữ hành kinh hoặc có u xơ tử cung dễ bị rong kinh, rong huyết kéo dài. Bà Ngà thể trạng yếu, chức năng tim suy giảm. Nếu phẫu thuật cắt tử cung, phần phụ, người bệnh có nguy cơ rối loạn huyết động, suy tim mất bù, loạn nhịp tim.

Bác sĩ Bình xây dựng phác đồ điều trị với thuốc lợi tiểu, thuốc kiểm soát nhịp tim, ức chế beta, thuốc điều trị thiếu máu, nội tiết tố... cho bà Ngà. Sau một tháng đáp ứng thuốc tốt, chức năng tim bệnh nhân ổn định ở mức 48%, bác sĩ chỉ định ngưng thuốc kháng đông trước khi mổ 5 ngày.

Bác sĩ Quý Khoa (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp phẫu thuật cắt tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Quý Khoa, khó khăn lớn nhất khi mổ là bệnh nhân có tử cung to, nhiều nhân xơ, dễ chảy máu, bệnh nền tim mạch nặng khiến êkíp phải đẩy nhanh quá trình mổ, giảm rủi ro. Trong vòng một giờ, êkíp thành công cắt trọn tử cung và hai phần phụ cho người bệnh, hạn chế mất máu tối đa.

Bà Ngà tỉnh táo sau mổ vài giờ, vết mổ không chảy máu, dùng thuốc kháng vitamin K (dùng cho van tim nhân tạo) và xuất viện sau 3 ngày. Bác sĩ Quý Khoa cho hay ca mổ không chỉ giải quyết triệt để tình trạng rong kinh mà còn giảm gánh nặng cho tim do không còn thiếu máu mạn.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi