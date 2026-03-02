Cắt toàn bộ tuyến giáp triệt căn ung thư

TP HCMChị Bích, 47 tuổi, đi khám béo phì, bác sĩ phát hiện khối u tuyến giáp, sinh thiết cho kết quả ung thư giai đoạn sớm, được phẫu thuật triệt căn.

Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) thùy trái tuyến giáp của chị Bích xác định ung thư tuyến giáp thể nhú. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là loại ung thư phổ biến, thường phát triển chậm, tiên lượng điều trị tốt. Người bệnh sức khỏe tốt, không có bệnh nền nên êkíp chỉ định mổ mở để cắt toàn bộ tuyến giáp triệt căn khối u.

Êkíp rạch một đường nhỏ ở vùng cổ, tách từng lớp cơ để bộc lộ tuyến giáp. Dưới kính phóng đại và hệ thống dao siêu âm cầm máu, bác sĩ bóc tách khối tổn thương, hạn chế tổn thương dây thần kinh quặt ngược thanh quản chi phối giọng nói của người bệnh, tránh khàn tiếng sau mổ.

Bác sĩ bóc tách tuyến giáp khỏi các cấu trúc vùng cổ, nạo hạch cổ phòng ngừa nguy cơ di căn. Các tuyến cận giáp nhỏ như hạt đậu nằm phía sau tuyến giáp và hệ mạch nuôi được bảo tồn nhằm duy trì chức năng điều hòa canxi máu, phòng tê tay chân, co quắp do hạ canxi sau phẫu thuật.

Êkíp phẫu thuật loại bỏ toàn bộ tuyến giáp cho chị Bích để triệt căn ung thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, chị Bích hồi phục nhanh chóng, không khàn tiếng, tiếp tục được điều trị bằng iốt phóng xạ (I-131) để triệt tiêu các tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát.

Theo phó giáo sư Vĩnh, để bù đắp chức năng tuyến giáp bị cắt bỏ, người bệnh cần duy trì uống hormone thay thế nhằm kiểm soát chỉ số TSH (hormone kích thích tuyến giáp), ngăn chặn sự phát triển của tế bào ác tính.

Globocan 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 6.100 ca ung thư tuyến giáp, trong đó hơn 850 người tử vong, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh cao hơn nam giới.

ThS.BS.CKI Phan Vũ Hồng Hải, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu có xu hướng phát triển âm thầm. Khi xuất hiện dấu hiệu như có khối u bất thường ở vùng cổ, khàn tiếng kéo dài, nuốt nghẹn hoặc khó thở... lúc này bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, quá trình điều trị phức tạp, tốn kém.

Bác sĩ Hải khuyến nghị người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc bệnh, từng tiếp xúc với tia bức xạ vùng cổ, sống ở vùng ô nhiễm phóng xạ hoặc thiếu iốt... nên khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp để phát hiện sớm bất thường, điều trị kịp thời.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi