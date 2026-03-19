Cắt toàn bộ tuyến giáp chặn ung thư

TP HCMBà Loan, 50 tuổi, khám sức khỏe định kỳ phát hiện nhân giáp, sinh thiết lạnh xác định ung thư xâm lấn phải cắt toàn bộ tuyến giáp.

ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Loan có nhân thùy trái tuyến giáp kích thước 7x8x9 mm. Bác sĩ chọc hút kim nhỏ lấy một số tế bào từ nhân tuyến giáp xét nghiệm ghi nhận ung thư tuyến giáp.

Bà Loan được phẫu thuật cắt thùy trái tuyến giáp. Sinh thiết lạnh được thực hiện ngay trong lúc phẫu thuật, cho kết quả sau khoảng 20 phút cho thấy tế bào ung thư có xâm lấn ra bên ngoài mô giáp. ThS.BS Nguyễn Hồng Vinh, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết nguy cơ tế bào ác tính vẫn còn. Êkíp quyết định cắt toàn bộ tuyến giáp của người bệnh nhằm loại bỏ triệt để khối u hạn chế tối đa nguy cơ tái phát bệnh, bảo tồn dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp. Giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ba ngày sau phẫu thuật, vết mổ ở vùng nếp gấp cổ của bệnh nhân khô nhanh, bà không khàn tiếng, xuất viện và tái khám định kỳ.

Ung thư tuyến giáp là bệnh phổ biến, có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm. Chế độ ăn thiếu iốt, tiếp xúc bức xạ ion hóa, thừa cân béo phì, di truyền, tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ cao nên tầm soát định kỳ mỗi 6 tháng hoặc một năm. Siêu âm tuyến giáp là phương pháp không xâm lấn giúp phát hiện sớm nhân giáp. Nếu siêu âm cho thấy nhân có đặc điểm nghi ngờ, bác sĩ sẽ dùng kim siêu nhỏ để chọc hút tế bào xét nghiệm.

* Tên người bệnh đã được thay đổi