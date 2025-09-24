Cắt phổi triệt căn ung thư

Hà NộiBà Lan, 63 tuổi, ho nhiều, bác sĩ phát hiện ung thư biểu mô tuyến phổi, phẫu thuật triệt căn.

Ba tháng trước, bà Lan được bác sĩ bệnh viện địa phương chẩn đoán ung thư giai đoạn muộn 3A, di căn hạch, tư vấn dùng thuốc hóa trị toàn thân kéo dài. Bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám lại, chụp cắt lớp (CT) cho thấy u kích thước nhỏ gần 2 cm dưới thùy phổi phải, các hạch trung thất và hạch dưới carina (nơi chia đôi phế quản phải và trái) hình dạng dẹt, có bờ đều, còn cấu trúc hạch.

TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu, cho biết hạch chưa di căn vì hình ảnh cho thấy bờ hạch đều, khả năng cao là ung thư phổi giai đoạn sớm 1A. Bà Lan được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy dưới phổi phải, kèm theo vét hạch trung thất.

Khối u phổi và hạch trên phim chụp CT của bà Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải, nơi có khối u chắc, nạo vét 11 hạch xung quanh gửi Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào. Kết quả xác nhận khối u là ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn sớm, 11/11 hạch không di căn, chỉ là hạch viêm.

Hậu phẫu, sức khỏe người bệnh ổn định, không còn ho, không tức ngực và khó thở. Sau 6 ngày theo dõi, đánh giá chức năng hô hấp tốt, bà xuất viện. Tái khám sau hai tháng, phổi bà Lan nở tốt, hô hấp hồi phục tốt, không cần điều trị thêm, hẹn tái khám sau ba tháng.

Ung thư biểu mô tuyến phổi là loại ung thư phổi nguyên phát phổ biến nhất, thuộc nhóm ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật giúp triệt căn, có hội khỏi bệnh có thể lên đến 90%, tiến sĩ Khiêm cho biết. Ngược lại, bệnh phát hiện muộn, đã di căn xa, điều trị khó khăn hơn.

Các bác sĩ chuẩn bị mẫu hạch để sinh thiết cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Globocan năm 2022 ghi nhận hơn 24.400 ca mắc mới và gần 22.600 ca tử vong do ung thư phổi tại Việt Nam. Triệu chứng ung thư phổi gồm ho, ho ra máu, thở hụt hơi, khò khè, đau ngực, khàn giọng.

Tiến sĩ Khiêm khuyên khi có triệu chứng bệnh nhân nên đến bệnh viện để được khám, làm các xét nghiệm và hình ảnh học chẩn đoán bệnh. Người trên 50 tuổi có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc với khói thuốc thụ động, phơi nhiễm silic, amiăng, radon, kim loại nặng, tiền sử gia đình có người ung thư phổi nên tầm soát định kỳ với CT phổi liều thấp để kịp thời phát hiện các tổn thương trong phổi. Hiện, các máy CT với lát cắt không giới hạn, giúp tăng độ chính xác khi tầm soát, đồng thời với công nghệ làm lượng bức xạ thấp chỉ tương đương một lần chụp X-quang thẳng nghiêng, nên người có nguy cơ cao có thể yên tâm chụp chiếu. Áp dụng lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, đảm bảo an toàn lao động và môi trường sống sạch sẽ, góp phần phòng bệnh.

Thanh Long