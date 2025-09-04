Cắt một phần thanh quản do ung thư

TP HCMÔng Khương, 54 tuổi, khàn tiếng mất giọng, bác sĩ chẩn đoán ung thư thanh quản nên cắt một phần và bảo tồn giọng nói.

Ông Khương hút thuốc lá nhiều năm, tưởng đau họng, khó nuốt, khàn tiếng do viêm họng nên tự mua thuốc uống. Hai tuần trước nhập viện, ông gần như mất tiếng. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ông Khương phải viết giấy trao đổi với bác sĩ. Kết quả nội soi phát hiện khối u 0,5 cm ở dây thanh, sinh thiết cho kết quả ung thư thanh quản. Khối u đã lan sâu xuống dưới và lan ra vùng kế bên.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết khối u của ông Khương được phát hiện giai đoạn khá trễ, đã xâm lấn. Phẫu thuật có thể không giữ lại được thanh quản, tiên lượng nhiều di chứng sau mổ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cắt bán phần thanh quản và phục hồi theo phương pháp CHEP. Đây là kỹ thuật mổ tái tạo đường thở và giọng bằng cách khâu nối kết hợp xương móng, sụn nhẫn và nắp thanh quản. Phương pháp này giúp người bệnh không phải cắt toàn bộ thanh quản, khả năng giữ được giọng nói, ăn uống và thở tự nhiên. Trong quá trình mổ, các diện cắt được kiểm tra tức thì để chắc chắn không còn tế bào ung thư sót lại.

Bác sĩ Huân (giữa) đang phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, ông Khương được nuôi ăn qua sonde dạ dày khi vùng thanh quản chưa hồi phục, sau đó tập nuốt thức ăn mềm, lượng nhỏ tăng dần. Hai tuần sau phẫu thuật, ông được rút các ống hỗ trợ ăn uống và kiểm soát hơi thở, có thể ăn uống bình thường.

Bác sĩ Huân cho hay giọng nói của ông lúc này giữ được khoảng 40% so với trước khi mắc bệnh, khả năng phục hồi có thể đạt tới 60% trong vài tháng. Giữ lại giọng nói giúp người bệnh tự tin hơn mà còn giảm nguy cơ trầm cảm sau điều trị ung thư.

Để điều trị ung thư thanh quản, bác sĩ có thể lựa chọn nhiều phương pháp phẫu thuật như cắt một phần rất nhỏ bằng laser qua nội soi cho khối u giai đoạn sớm, cắt bán phần hoặc toàn bộ thanh quản tùy mức độ lan rộng, kích thước u. Nếu khối u lan rộng, phương pháp cắt thanh quản bán phần và tái tạo theo kiểu CHEP giúp loại bỏ u đồng thời giữ lại một phần thanh quản, tránh người bệnh mất hoàn toàn giọng nói tự nhiên. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ phải cắt toàn bộ thanh quản kèm nạo hạch để ngăn di căn. Khi đó, bệnh nhân mất hẳn giọng, muốn giao tiếp chỉ có thể dùng van phát âm hoặc thanh quản điện tử.

Khi có dấu hiệu bất thường như khàn giọng, ho liên tục thời gian dài, nuốt đau, khó thở..., người bệnh nên đi khám để được kiểm tra. Tránh thuốc lá, hạn chế rượu, kiểm soát trào ngược dạ dày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ung thư thanh quản đứng thứ 6 trong số các ung thư nguy hiểm ở nam giới. Theo thống kê của Globocan 2022, ung thư thanh quản chiếm khoảng 0,95% các ca mắc ung thư mới trên thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ này chiếm 1,2%, phổ biến ở nam giới.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi