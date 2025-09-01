5 phương pháp điều trị ung thư lưỡi

Tùy vào kích thước khối u, mức độ lan rộng, bệnh lý đi kèm, người bệnh ung thư lưỡi có thể được chỉ định phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc liệu pháp miễn dịch.

Ung thư lưỡi xảy ra khi các tế bào trên bề mặt lưỡi phát triển không kiểm soát và trở nên ác tính. Phương pháp điều trị ung thư lưỡi phụ thuộc vào một số yếu tố như kích thước, vị trí khối u, mức độ lan rộng của tế bào ác tính, thể trạng người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết một số phương pháp điều trị ung thư lưỡi phổ biến gồm phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân hoặc điều trị phối hợp các phương pháp trên.

Phẫu thuật

Người bệnh thường được phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ lưỡi, tùy theo mức độ lan rộng của khối u. Bác sĩ có thể phẫu thuật nạo hạch bạch huyết vùng cổ để giảm nguy cơ tái phát. Bác sĩ sẽ phẫu thuật tái tạo, lấy mô lành từ các bộ phận khác để thay thế phần bị cắt bỏ, giúp người bệnh phục hồi khả năng nói, nuốt và cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo thẩm mỹ sau điều trị.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xạ trị

Đây là phương pháp sử dụng các bức xạ ion hóa để tiêu diệt tế bào ung thư. Xạ trị có thể được áp dụng trước phẫu thuật để thu nhỏ kích thước khối u hoặc sau phẫu thuật nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Trong những trường hợp ung thư đã lan rộng và không thể phẫu thuật, xạ trị được sử dụng để kiểm soát bệnh và giảm triệu chứng. Bác sĩ có thể kết hợp xạ trị với hóa trị nhằm tăng hiệu quả kiểm soát bệnh.

Hóa trị

Hóa trị là phương pháp dùng thuốc tiêu diệt tế bào ung thư, có thể ảnh hưởng đến cả tế bào lành, gây ra một số tác dụng phụ. Hóa trị thường được áp dụng ở giai đoạn tiến xa, khi khối u lan rộng hoặc không thể phẫu thuật. Phương pháp này có thể được dùng trước hoặc sau phẫu thuật hoặc kết hợp với xạ trị để tăng hiệu quả. Trong trường hợp ung thư di căn xa, hóa trị giúp giảm nhẹ triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Liệu pháp nhắm trúng đích

Phương pháp này thường được áp dụng cho bệnh nhân ung thư lưỡi tái phát, di căn hoặc khối u tiến triển, lan rộng ra ngoài phạm vi ban đầu, quá chỉ định phẫu thuật. Liệu pháp nhắm trúng đích sử dụng các loại thuốc đặc hiệu tấn công trực tiếp vào các phân tử hoặc cơ chế sinh học đặc trưng của tế bào ung thư, giúp tiêu diệt tế bào ác tính mà ít ảnh hưởng đến tế bào lành xung quanh. Người bệnh có thể gặp một số tác dụng phụ như tiêu chảy, mệt mỏi, viêm da...

Liệu pháp miễn dịch

Tác dụng phụ có thể gặp khi điều trị bằng liệu pháp miễn dịch như phát ban, ngứa, sưng đỏ, viêm phổi (ít gặp), viêm gan hoặc rối loạn nội tiết. Thuốc miễn dịch kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Liệu pháp miễn dịch có thể được sử dụng đơn trị hoặc phối hợp với các phương pháp điều trị khác như hóa trị hay xạ trị.

Ung thư lưỡi có thể chữa khỏi khi được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách. Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư khoang miệng nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như hút thuốc, uống rượu bia, xuất hiện vết loét miệng, lưỡi không lành sau hai tuần, chảy máu bất thường ở lưỡi.

Bảo Trâm