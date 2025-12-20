Cắt hơn nửa mét ruột do xoắn đại tràng

TP HCMMinh, 18 tuổi, đau bụng, khó đi ngoài, bụng phình to, bác sĩ chẩn đoán xoắn đại tràng sigma gây tắc ruột và phẫu thuật cắt 60 cm.

Chiều dài đại tràng ở người trưởng thành khoảng 120-150 cm. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Biên, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết đã cắt bỏ hơn 60 cm đoạn đại tràng sigma của bệnh nhân do bị xoắn giãn to. Như vậy, bệnh nhân mất khoảng 50% đại tràng, về sau có thể bị thay đổi tiêu hóa như khó tiêu, đầy bụng, đi ngoài ít, cần ăn uống dễ tiêu hóa và tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá tình trạng, ngăn biến chứng.

Trước đó, Minh bị táo bón điều trị bằng thuốc và đặt ống thông hơi, ba tháng sau bụng phình to gây khó thở, đau bụng, không ăn uống được phải truyền dinh dưỡng. Kết quả chụp CT 1975 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận xoắn đại tràng sigma (đoạn cuối của đại tràng), cuộn tròn mạch máu mạc treo và quai ruột đại tràng sigma đường kính 20 cm - to hơn gần 7 lần bình thường, lòng ruột chứa đầy khí, cặn bã, thành ruột mỏng.

Bác sĩ Biên chẩn đoán Minh bị xoắn đại tràng sigma làm tắc nghẽn lưu thông ruột và nguồn cung cấp máu, dẫn đến tắc ruột. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm ngăn phân và dịch từ ruột rò rỉ vào khoang bụng gây biến chứng.

Chụp cắt lớp vi tính cho thấy đoạn đại tràng căng to (mũi tên vàng). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đây là ca phẫu thuật khó khăn do đại tràng sigma của người bệnh giãn khổng lồ, thành ruột phù nề, theo bác sĩ Biên. Ổ bụng người bệnh chướng căng, kèm xung huyết, gần như mất hoàn toàn nhu động nên không thể phẫu thuật nội soi do không bơm được CO2 vào khoang bụng để tạo phẫu trường, buộc phải mổ mở.

Bác sĩ cắt bỏ đoạn đại tràng sigma bị xoắn, làm hậu môn nhân tạo ở vùng hông trái bệnh nhân. Ruột giãn lớn, phù nề, nguy cơ rò xì rất cao, không thể nối lại ngay trong cuộc mổ. Sau khoảng ba tháng, khi tổng trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo.

Các bác sĩ đang cắt đoạn đại tràng cho Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xoắn đại tràng sigma là tình trạng y tế cấp cứu ngoại khoa cần điều trị kịp thời. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nguyên nhân chính là do đại tràng sigma có mạc treo dài, lỏng lẻo (đại tràng dài), cho phép quai ruột di động quá mức dễ bị xoắn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm người trên 50 tuổi, nhất là người nằm liệt giường giảm nhu động ruột hoặc có tiền sử táo bón mạn tính (phân ứ đọng làm đại tràng sigma giãn to, tăng nguy cơ xoắn), người mắc bệnh tâm thần, tiền sử phẫu thuật bụng có thể hình thành dải dính chèn ép gây xoắn.

Phát hiện sớm khi ruột phù nề, chướng và xoắn ít, bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi ống mềm để tháo xoắn bằng thủ thuật nhẹ nhàng, nguy cơ rủi ro thấp. Người đau chướng bụng, buồn nôn, bí trung và đại tiện... nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán.

Quyên Phan