Cẩn trọng với các biến chứng của sỏi mật

Sỏi mật có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng túi mật và ống mật, vàng da… nghiêm trọng hơn là ung thư túi mật hoặc ống mật.

Sỏi mật xảy ra khá phổ biến ở người trên 40 nhưng người bệnh có thể bỏ qua do không có nhiều triệu chứng rõ rệt. Đa số trường hợp sỏi mật được điều trị khỏi mà không gây ra các vấn đề khác. Tuy nhiên, một số ít người bị sỏi mật có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng nếu sỏi làm tắc ống mật hoặc di chuyển vào một bộ phận khác của hệ tiêu hóa. Dưới đây là một số biến chứng của sỏi mật mà bệnh nhân có thể gặp phải.

Viêm túi mật cấp tính

Các viên sỏi từ túi mật có thể di chuyển vào ống mật và gây tắc hoàn toàn ống mật. Điều này làm mật tích tụ bên trong túi mật, khiến túi mật bị nhiễm trùng và viêm cấp tính. Các triệu chứng của viêm túi mất cấp bao gồm: đau ở phần bụng trên bên phải lan rộng đến bả vai, sốt, tim đập nhanh...

Tình trạng viêm túi mật cấp tính có khả năng gây ra các biến chứng khác nếu không được điều trị kịp thời. Túi mật bị viêm nghiêm trọng có thể bị rách, dẫn đến viêm niêm mạc bên trong ổ bụng (viêm phúc mạc). Trong một số trường hợp, nhiễm trùng nặng gây áp xe túi mật hoặc nhiễm trùng lan đến các bộ phận khác trong cơ thể.

Vàng da

Bệnh nhân có thể bị vàng da nếu sỏi mật di chuyển vào ống mật, gây tắc nghẽn dòng chảy của mật. Các triệu chứng của tình trạng này bao gồm vàng da kèm theo vàng tròng trắng mắt, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt và ngứa da.

Nhiễm trùng ống mật

Khi tắc nghẽn, ống mật dễ bị vi khuẩn tấn công, gây nhiễm trùng. Tình trạng này gây đau nhiều ở vùng bụng trên, sốt, ớn lạnh và đôi khi vàng da. Tương tự viêm túi mật, nhiễm trùng ống mật cũng có thể lan sang các cơ quan lân cận và dẫn đến nhiều biến chứng.

Nhiễm trùng ống mật khiến bệnh nhân bị đau nhiều ở vùng bụng trên bên phải. Ảnh: Freepik.

Viêm tụy

Viêm tụy cấp tính là biến chứng của sỏi mật, thường xảy ra khi viên sỏi chặn tại vị trí kết nối giữa ống mật và ống tụy. Dịch tiêu hóa ở tuyến tụy không thoát được ra ngoài sẽ gây tổn thương các tế bào tụy, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Người bị viêm tụy thường phục hồi nếu được điều trị hiệu quả. Trong một số trường hợp, nếu không được điều trị đúng cách hoặc can thiệp quá muộn, viêm tụy có thể nguy hiểm tính mạng.

Triệu chứng thường gặp nhất của viêm tụy cấp là cơn đau đột ngột, dữ dội ở trung tâm vùng bụng trên, xung quanh đỉnh dạ dày. Cơn đau có thể từ bụng lan dọc theo lưng và thường trở nên tồi tệ hơn sau khi ăn. Các triệu chứng khác của viêm tụy cấp bao gồm: mệt mỏi, suy nhược, tiêu chảy, ăn không ngon, sốt, đau bụng và đôi khi vàng da.

Tắc ruột do sỏi mật

Tắc ruột do sỏi mật là biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm của sỏi mật. Tình trạng này xảy ra khi viên sỏi mật đi vào đường ruột, thường là kết quả của một đường rò giữa túi mật và tá tràng. Tắc ruột do sỏi mật nếu không được điều trị có nguy cơ gây thủng ruột, dẫn đến chảy máu và nhiễm trùng lan rộng. Bác sĩ thường cần phẫu thuật để loại bỏ sỏi và tái thông phần ruột bị tắc. Triệu chứng tắc ruột do sỏi mật bao gồm đau bụng, mệt mỏi, sưng ở bụng, táo bón.

Ung thư túi mật và ống mật

Sỏi mật làm tăng nguy cơ phát triển ung thư túi mật và ung thư ống mật. Các nhà khoa học ước tính, cứ 1.000 người bị sỏi mật thì có 5 người bị ung thư túi mật. Những người có sỏi mật lớn và bị vôi hóa thành túi mật có nguy cơ mắc ung thư cao hơn các dạng sỏi mật khác.

Nếu bệnh nhân có thêm các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình bị ung thư túi mật hoặc lượng canxi cao trong túi mật, bác sĩ có thể khuyến nghị cắt bỏ túi mật để dự phòng. Ung thư đường mật được điều trị bằng cách kết hợp các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị...

Sỏi mật có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, bệnh nhân khi nhận thấy các triệu chứng của bệnh như đau ở giữa bụng hoặc phần bụng trên bên phải, sốt, nhịp tim nhanh, vàng da và mắt, ngứa da, tiêu chảy, ớn lạnh, chán ăn... thì nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phương Quỳnh (Theo NHS, InformedHealth)