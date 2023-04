Cẩn trọng co giật do tụt canxi máu

Nồng độ canxi trong máu thấp có thể gây co giật toàn thân hoặc mặt, môi, cứng cơ, chuột rút, mệt mỏi, lừ đừ…

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết canxi là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe thần kinh, xương khớp, tim mạch. Tụt canxi máu nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ khiến người bệnh bị co giật, suy tim, liệt dây thần kinh vận động, nhồi máu cơ tim, thậm chí đột quỵ, tử vong.

Hạ canxi máu là một quá trình diễn ra từ từ do chế độ ăn uống hàng ngày không phù hợp, không cung cấp đủ canxi cho cơ thể. Ngoài ra cũng có thể do cơ thể mắc phải bệnh lý liên quan gây kém hấp thu canxi.

Tình trạng hạ canxi cấp xảy ra khi chỉ số canxi trong máu ở mức báo động, thấp hơn 7 mg/dL. Các dấu hiệu co giật thường gặp bao gồm: co giật toàn thân; co giật cơ mặt, cơ môi và đau nhức cơ toàn thân; chân bị căng cứng cơ, không thể duỗi thẳng hoặc gập cong, cứng đờ.

Ngoài ra, tụt canxi máu ở các lứa tuổi khác nhau cũng có thể có những dấu hiệu khác nhau. Ví dụ, ở người lớn, triệu chứng thường không biểu hiện quá rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi những dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thì tình trạng tụt canxi đã trở nên nghiêm trọng. Các biểu hiện thường gặp là co rút cơ, chuột rút, cảm giác lười vận động, mệt mỏi, cơ thể uể oải, lừ đừ, dễ ngủ gật.

Nồng độ canxi trong máu thấp gây co giật, mệt mỏi. Ảnh: Freepik

Tụt canxi máu cũng có thể gây ra tình trạng dị cảm ở lòng bàn chân, bàn tay như tê râm ran, châm chích, mất cảm giác tạm thời. Người bệnh cũng sẽ có nhịp tim không ổn định, đi kèm với đau thắt vùng bụng, tâm trạng thất thường, hay cáu gắt, trầm cảm.

Đối với trẻ em dưới 5 tuổi, tình trạng tụt canxi máu được nhận biết thông qua biểu hiện như thường xuyên khó chịu, quấy khóc, dễ ngủ gật, bỏ bú, biếng ăn. Trẻ trên 5 tuổi thường có dấu hiệu tụt canxi tương tự người trưởng thành, đặc biệt là dấu hiệu co giật gân xương trên mặt, co rút cơ cổ tay.

Bác sĩ Duy Tùng cho biết thêm, tình trạng hạ canxi máu có thể can thiệp bằng cách bổ sung canxi để đưa nồng độ canxi trong máu trở lại mức bình thường. Lúc này những triệu chứng nguy hiểm do bị tụt canxi sẽ biến mất.

Để chữa trị tụt canxi máu về lâu dài, tránh gặp biến chứng nguy hiểm như rối loạn tuyến giáp, loãng xương..., người bệnh cần đến gặp bác sĩ thăm khám sớm. Mỗi người cần đặc biệt lưu ý khi có dấu hiệu như tê bì chân tay, hay bị chuột rút, co giật các cơ, móng tay chân dễ gãy, hay mệt mỏi, khó thở, chóng mặt, hay rơi vào tình trạng lo âu, nhịp tim không ổn định, da nhợt nhạt, xanh xao...

Để ngăn ngừa tình trạng này, mỗi người cần dung nạp đủ canxi thông qua chế độ dinh dưỡng hoặc những loại thuốc bổ sung canxi đường uống phù hợp. Các thực phẩm giàu canxi như sữa, trứng, hải sản, rau xanh, trái cây,... Uống thuốc bổ sung canxi đúng liều lượng theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, cần duy trì lối sống khoa học, hạn chế đồ uống chứa chất kích thích làm giảm khả năng hấp thụ canxi trong cơ thể như bia rượu, cà phê...

Kim Thành