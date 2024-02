Can thiệp trong bụng mẹ cứu ca truyền máu song thai

Hà NộiChị Phương, 33 tuổi, mang song thai tuần 25 mắc hội chứng truyền máu khiến một thai cạn ối, bé còn lại đa ối, được bác sĩ can thiệp bằng laser cứu sống.

Ngày 20/2, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chị Phương đến khám trong tình trạng truyền máu song thai giai đoạn 4, một thai bị phù toàn thân, suy tim, kích thước tim lớn và tràn dịch màng phổi, tình trạng nguy kịch.

Phẫu thuật truyền máu song thai giai đoạn 4, tỷ lệ thành công thấp. Thai to khiến vùng phẫu thuật bị che khuất. Nước ối không còn trong, gây khó khăn cho đường đi của tia laser đốt các cầu nối mạch máu trong bánh nhau giúp hai thai phát triển độc lập. Thai nhi có thể làm tia laser bị đẩy xa, nguy cơ vỡ mạch máu.

"Ban đầu, ê kíp nghĩ phải hy sinh một thai nhi để cứu thai còn lại. May mắn ca phẫu thuật thành công. Sau một tuần, hai thai nhi phát triển ổn định trong bụng mẹ", bác sĩ Hiền Lê nói.

Đến tuần 34, hai bé trai chào đời khỏe mạnh, cân nặng 2,6 kg và 1,9 kg, được chăm sóc đặc biệt. Hiện hai bé được xuất viện về nhà, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Hiền Lê đón bé chào đời ở 34 tuần. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Truyền máu song thai là tai biến trước sinh nghiêm trọng, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, dễ gây tử vong và sinh non. Hiệp hội Truyền máu song thai Mỹ ghi nhận hội chứng này xảy ra khoảng 15% trường hợp mang song thai có chung một bánh nhau.Tỷ lệ tử vong khoảng 80-100% trước 26 tuần nếu không điều trị.

Hai bé con của chị Phương đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thai nhi cho máu bị giảm thể tích tuần hoàn, dẫn tới tình trạng thiểu niệu, thiểu ối và chậm tăng trưởng. Lượng nước ối giảm dần theo thời gian khiến cho thai bị bó chặt bên trong màng ối. Nếu không được điều trị kịp thời, 90-100% trường hợp bị thai lưu, theo bác sĩ Hiền Lê.

Thai nhi được nhận nhiều máu nuôi sẽ có biểu hiện đa niệu, bàng quang căng to, đa ối, phù nề, suy tim do sự tăng thể tích tuần hoàn quá mức. Nếu không được can thiệp, hầu hết trường hợp đều sinh cực non.

Bác sĩ Hiền Lê cho biết trước năm 2018, chưa có đơn vị nào ở Việt Nam ứng dụng laser phẫu thuật can thiệp bào thai điều trị hội chứng truyền máu. Mỗi năm có hàng nghìn thai nhi mắc hội chứng này tử vong.

"Phẫu thuật laser điều trị hội chứng truyền máu song thai giai đoạn 2-4 trong tuần 16-26 là phương pháp tối ưu", bác sĩ Hiền Lê nói, thêm rằng can thiệp bằng tia laser giúp hai thai phát triển độc lập, có thể cứu sống được cả hai với tỷ lệ 60% hoặc ít nhất một thai sống với tỷ lệ 80-90%.

Từ 2018, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện hàng trăm ca truyền máu song thai thành công mỗi năm, đến đến niềm hạnh phúc cho nhiều vợ chồng mong con nhiều năm.

Bác sĩ Lê cho biết hội chứng truyền máu song thai không có triệu chứng rõ rệt. Thai phụ cảm thấy tức bụng thường ở giai đoạn cuối, khả năng thai tử vong trong bụng mẹ cao. Thai phụ mang song thai cần khám thai đúng lịch tại các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện chẩn đoán hiện đại để phát hiện, xử trí kịp thời, tránh rủi ro cho thai nhi.

Thanh Ba