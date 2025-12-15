Cạn kiệt tinh trùng ở tuổi 30

TP HCMAnh Hoàng, 30 tuổi, giãn tĩnh mạch thừng tinh nên không có tinh trùng, vô sinh, phải phẫu thuật để thụ tinh trong ống nghiệm.

Anh Hoàng xét nghiệm tinh dịch đồ tại một bệnh viện chỉ ghi nhận 1-2 tinh trùng, trong khi nam giới bình thường có khoảng 39 triệu tinh trùng mỗi lần xuất tinh. Bác sĩ khám chuyên khoa toàn diện, chẩn đoán anh mắc giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là tình trạng các van tĩnh mạch tinh hoàn suy yếu, giãn nở, làm máu ứ trệ, tăng nhiệt độ vùng kín, có thể gây thoái hóa mô tinh hoàn, giảm cả số lượng lẫn chất lượng tinh binh. Anh Hoàng được gom nhiều mẫu tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), song tất cả các phôi đều ngừng phát triển ở giai đoạn ngày 5.

Đầu năm nay, anh Hoàng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), được các bác sĩ đơn vị Nam khoa vi phẫu thắt các tĩnh mạch thừng tinh suy giãn, giúp chuyển dòng máu đến các tĩnh mạch khỏe mạnh hơn, cải thiện khả năng tưới máu nuôi tinh hoàn. Người bệnh tái khám sau 6 tháng, xét nghiệm ghi nhận hơn một triệu tinh trùng trong mẫu, song khả năng di chuyển kém, khó thụ thai tự nhiên.

Vợ chồng anh Hoàng quyết định thực hiện lại IVF lần hai để có con. BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng cho vợ anh Hoàng, chọc hút thu được 12 noãn (trứng) trưởng thành. Người chồng được thu mẫu tinh trùng tươi, chuyển vào phòng lab ISO 6 để chuyên viên phôi học lọc rửa, lựa chọn tinh binh đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn giúp tăng hiệu quả thụ tinh.

Hợp tử được chuyển vào bên trong phòng lab ISO 5, nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện và môi trường ổn định giúp thu được 5 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm các phôi chất lượng tốt.

Hệ thống "lab-trong-lab" tại IVF Tâm Anh TP HCM giúp tối ưu chất lượng phôi. Ảnh: Văn Thanh

Bác sĩ Thảo xây dựng phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện cho vợ anh Hoàng, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt giúp đậu thai. Thai kỳ hiện 26 tuần, phát triển khỏe mạnh. Số phôi còn lại được trữ đông để có cơ hội sinh thêm con.

Theo các bác sĩ, khoảng 15% nam giới trưởng thành mắc bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh. Bệnh có thể gây rối loạn cương dương, giảm nội tiết tố nam testosterone, nặng nhất là vô sinh. Ngoài nguyên nhân bệnh lý, yếu tố lối sống như ngồi lâu, thường xuyên vận động nặng cũng khiến tăng áp lực vùng bụng, tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu không có biểu hiện rõ ràng, đa phần trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Do đó, nam giới bị đau nhức hoặc có bất thường ở vùng kín, kết hôn một năm chưa có con... nên đến khám và điều trị sớm. Trường hợp nhẹ có thể kết hợp thay đổi lối sống và dùng thuốc để kiểm soát tốt bệnh lý. Trường hợp nặng cần phẫu thuật.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, hầu hết nam giới bị giãn tĩnh mạch thừng tinh đều được phẫu thuật thành công, khoảng 43% có con tự nhiên sau một năm. Trường hợp cần thiết được phối hợp IVF giúp sớm có con khỏe mạnh.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi