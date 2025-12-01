Cạn kiệt tinh trùng ở tuổi 30

TP HCMAnh Hải, 30 tuổi, đột biến nhiễm sắc thể kèm giãn tĩnh mạch thừng tinh, không điều trị sớm nên cạn kiệt tinh trùng phải phẫu thuật để có con.

Sau 4 năm kết hôn không có con, anh Hải cùng vợ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận anh chỉ có 1-2 tinh trùng, trong khi nam giới bình thường mỗi lần xuất tinh trung bình 39 triệu tinh binh. Xét nghiệm di truyền xác định anh có đột biến trên nhiễm sắc thể Y, khiến khả năng sinh tinh suy giảm theo thời gian và không có phương pháp điều trị triệt để. Người bệnh còn mắc bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh độ một

Bác sĩ chỉ định anh gom nhiều mẫu tinh trùng để trữ đông, bảo tồn khả năng sinh sản và tránh phẫu thuật sau này, nhưng vợ chồng từ chối do ngại ngần điều trị. Giữa năm nay, anh Hải tái khám, xét nghiệm tinh dịch đồ không còn tinh trùng, kích thước tinh hoàn teo nhỏ. Tình trạng giãn tĩnh mạch thừng tinh tiến triển nặng hơn, nguy cơ ứ trệ máu ở tinh hoàn - cả hai yếu tố dẫn đến vô sinh.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, đơn vị Nam học, cùng êkíp thực hiện vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng từ tinh hoàn bệnh nhân. Qua hệ thống kính vi phẫu phóng đại gấp 30 lần, bác sĩ tìm thấy vài ống sinh tinh tiềm năng. Chuyên viên phôi học xé mô ống sinh tinh, soi tìm dưới hệ thống kính hiển vi đảo ngược có độ phóng đại gấp 200 lần tìm thấy gần 20 tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm cùng trứng của người vợ. Tuy nhiên, tinh binh chất lượng kém nên chỉ thu được 2 phôi ngày 3 trữ đông.

Trong cuộc vi phẫu, bác sĩ đồng thời thắt các tĩnh mạch thừng tinh giãn, cải thiện khả năng tưới máu nuôi dưỡng tinh hoàn cho anh Hải.

Vợ anh Hải hiện được bác sĩ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện trước khi chuyển phôi vào tử cung.

Bác sĩ Vinh (giữa) cùng êkíp vi phẫu micro-TESE tìm thấy tinh trùng cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Theo bác sĩ Vinh, nam giới không có tinh trùng do đột biến nhiễm sắc thể Y khá phổ biến. Trước đây những trường hợp này thường đối diện nguy cơ xin tinh trùng hoặc xin con nuôi. Hiện kỹ thuật vi phẫu micro-TESE có khả năng tìm thấy tinh trùng khoảng 60-70%.

Trường hợp mắc nhiều bệnh lý càng làm giảm khả năng sinh sản, giảm tỷ lệ điều trị thành công. Do đó, vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có con nên sớm đi khám toàn diện. Các đôi cũng nên khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn, giúp phát hiện sớm bệnh lý và chủ động điều trị. Nam giới có bất thường di truyền, đột biến gene khiến khả năng sinh tinh suy giảm nên trữ đông tinh trùng càng sớm càng tốt để bảo tồn khả năng có con, tránh phải phẫu thuật.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi