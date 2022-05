Cách trò chuyện về tình dục với trẻ theo nhóm tuổi

Cha mẹ có thể nói với trẻ nhỏ những chủ đề giới tính đơn giản, dạy cách xử lý tình huống liên quan đến tình dục với trẻ lớn hơn.

Nói các chủ đề đơn giản với trẻ nhỏ

Người lớn thường có xu hướng ngại nói chuyện giới tính với trẻ mẫu giáo và đầu tiểu học. Tuy nhiên Lea Lis - giáo sư lâm sàng đồng thời là bác sĩ tâm thần người lớn và trẻ em tại Đại học New York cho biết, phụ huynh vẫn có thể giới thiệu cho trẻ một số chủ đề đơn giản.

Đối với các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi 4-7, có thể giải thích những điều cơ bản về sự khác biệt của cơ thể, ranh giới giới tính chẳng hạn như không chạm vào người khác, không để bất kỳ ai chạm vào người mình trong không gian riêng. Ngoài ra, Lea Lis khuyến nghị phụ huynh kiểm soát tất cả thiết bị điện tử để tránh trường hợp trẻ xem nội dung khiêu dâm.

Giải thích dễ hiểu với trẻ ở độ tuổi tiểu học

Khi các bé đặt câu hỏi về giới tính, tình dục, cha mẹ cần hiểu chúng đang tìm kiếm thông tin gì trước khi đưa ra câu trả lời phù hợp. Bác sĩ nhi khoa Cara Natterson, chuyên gia tư vấn và là tác giả của cuốn sách The Care and Keeping of You cho biết, trẻ nhỏ thường không hỏi điều mà người lớn đang nghĩ. Do đó, các bậc cha mẹ hãy đáp lại con bằng cách: "Thật thú vị, điều gì đã khiến con nghĩ đến câu hỏi đó?".

Theo Natterson, thời điểm đứa trẻ học xong lớp 5 hoặc 6, chúng sẽ có hiểu biết cơ bản về ý nghĩa của sự gần gũi, khác biệt giới tính, quan hệ tình dục.

Đối với những trẻ 8-10 tuổi, bác sĩ Lea Lis cho biết một trong những điều đầu tiên cần nói với con là tình yêu thời thơ ấu. Có một nền tảng cơ bản về tình yêu có thể dẫn đến những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn về sự mất mát và bị từ chối. Chuyên gia cũng khuyên cha mẹ nên đề cập đến những thay đổi ở tuổi dậy thì, các khuynh hướng giới tính, tình dục và bản dạng giới khác nhau.

Ngoài sách, bác sĩ Lea Lis đề nghị cha mẹ theo dõi các phương tiện truyền thông, thử áp dụng văn hóa đại chúng để trò chuyện với con cái. Trẻ em đang xem và cập nhật nhiều thông tin trên mạng xã hội hơn người lớn. Đó là lý do tại sao phụ huynh cần nhận thức được những gì trẻ đang xem để khi thích hợp, có thể trò chuyện và giải thích những thông tin thực tế cho trẻ.

Trò chuyện với trẻ về giới tính, tình dục giúp trẻ trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân. Ảnh: Freepik

Cung cấp kiến thức rõ ràng cho trẻ ở độ tuổi cấp hai

Ngày nay, học sinh trung học cơ sở có thể xem nhiều loại nội dung trên Internet và các mạng xã hội. Chuyên gia Natterson cho rằng, nhóm tuổi này nên được dạy về cơ chế sinh sản và phạm vi rộng của các hành động thân mật phía sau thuật ngữ tình dục.

Trẻ 12-15 tuổi cần phải rõ ràng về sự đồng ý và hành hung, mối quan hệ yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. "Các bậc cha mẹ đang đẩy hoàn toàn việc giáo dục giới tính cho nhà trường, bỏ lỡ cơ hội trò chuyện sâu sắc với con cái về những chủ đề liên quan đến cuộc sống chuyển sang giai đoạn trưởng thành của chúng", Natterson nói.

Ngoài ra, nhóm tuổi này nên được cung cấp thêm thông tin về những rủi ro trong quan hệ tình dục, nền tảng kiến thức chung về phòng tránh thai. Lưu ý, cha mẹ không nên biến chủ đề tình dục thành một cuộc trò chuyện tiêu cực; không sử dụng cách thức dọa dẫm hoặc làm cho trẻ cảm thấy xấu hổ; chỉ cần trung thực và thực tế về những rủi ro liên quan đến quan hệ tình dục.

Trò chuyện thân mật hơn với trẻ ở độ tuổi cấp ba

Các cuộc trò chuyện với trẻ ở độ tuổi cấp ba là phần mở rộng so với nhóm cấp hai. Nhưng cha mẹ nên tập trung vào lý do tại sao một người có thể muốn hoặc không quan hệ tình dục và cách tôn trọng quan điểm của mỗi người. "Sự đồng ý là một phần rất quan trọng trong việc tôn trọng quyết định của đối phương về những việc họ làm hoặc không muốn thân mật với người khác", Natterson giải thích.

Giải quyết câu hỏi, tâm lý lo lắng về việc tránh thai, các bệnh lây qua đường tình dục và cách giữ an toàn, giúp thanh thiếu niên 15-18 tuổi hiểu đầy đủ về tình dục. Cách tiếp cận tốt nhất là bắt đầu nói chuyện với con cái về những mối quan hệ lành mạnh, các mức độ cảm xúc khác nhau, những tình huống phổ biến có thể gặp phải, cách giải quyết từng trường hợp. Lưu ý, cha mẹ không nên phán xét hoặc chỉ trích con trẻ trong cuộc trò chuyện vì nó có thể làm phản tác dụng. Nếu không thể truyền đạt kiến thức về tình dục một cách khéo léo, các bậc phụ huynh có thể cân nhắc đến gặp chuyên gia tư vấn để hỗ trợ.

Châu Vũ (Theo Verywellfamily)