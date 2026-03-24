Cách thay thế thực phẩm có lợi cho đường ruột của trẻ

Trẻ nên ăn sữa chua ít đường, ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép, kết hợp đồ ăn vặt lành mạnh và rau củ để hỗ trợ tiêu hóa.

Hệ tiêu hóa chứa nhiều vi khuẩn có lợi giúp trẻ tiêu hóa thức ăn đúng cách, tăng cường hệ miễn dịch, duy trì năng lượng, tâm trạng tốt. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe, bé cũng phát triển tốt hơn. Một số điều chỉnh trong lựa chọn thực phẩm thúc đẩy tăng cường sức khỏe đường ruột.

Thay ngũ cốc ăn sáng có đường băng cháo yến mạch

Ngũ cốc ăn sáng đã qua chế biến, đóng gói thường chứa nhiều đường, có hàm lượng chất xơ thấp. Thay vì dùng ngũ cốc ăn sáng, phụ huynh có thể chọn cháo yến mạch cho con. Món ăn này có hàm lượng chất xơ hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cảm giác no.

Chọn trái cây nguyên nguyên quả thay vì nước ép

Giống như ngũ cốc ăn sáng, nước ép trái cây được chế biến có lượng đường cao nhưng ít chất xơ. Trái cây nguyên quả giữ trọn vẹn chất xơ, vitamin A, C, E, khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa tốt, tránh táo bón, tăng cường hệ miễn dịch. Ăn cả quả giúp bé rèn luyện cơ nhai, cảm nhận hương vị tự nhiên. Bé nên ăn trái cây nguyên quả như táo, chuối, đu đủ, ổi. Phụ huynh lưu ý chọn trái cây tươi đúng mùa, nghiền nát hoặc cắt nhỏ để tránh trẻ hóc, nên cho con ăn vào bữa phụ (cách bữa chính 2-3 tiếng).

Sử dụng bánh mì nguyên cám thay vì bánh mì trắng

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, có thể gây táo bón. Ngược lại, bánh mì nguyên cám làm từ ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp nhiều chất xơ hơn, dễ tiêu hóa.

Tự làm sữa chua thay vì mua loại có hương vị

Sữa chua có hương vị thường chứa nhiều đường bổ sung, chất phụ gia. Sữa chua tự làm chứa vi khuẩn sống hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch.

Thay thế đồ ăn vặt chiên rán bằng các loại hạt

Đồ ăn vặt chiên rán chứa nhiều chất béo không lành mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đường ruột của trẻ. Hạt điều, đậu phộng, hạt bí ngô, hướng dương là gợi ý thay thế lành mạnh. Các loại hạt có chất béo tốt, vitamin, protein tốt cho sức khỏe tổng thể. Ưu tiên chọn các loại hạt tự nhiên, sống hoặc rang khô, không thêm muối, đường hay dầu mỡ. Phụ huynh nên nghiền nát, xay nhỏ, làm bơ hạt hoặc cho vào cháo cho bé.

Thay thế món ăn tráng miệng nhiều đường bằng trái cây

Trẻ không nhất thiết phải ăn kẹo hay bánh ngọt để tráng miệng, thay bằng salad trái cây, món làm từ chà là, táo đỏ sẽ có lợi hơn cho sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)