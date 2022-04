Cách phòng tránh bệnh viêm âm đạo tái phát

Bổ sung probiotic, dùng tỏi và mặc đồ lót thoáng khí là một trong những cách giúp phòng ngừa, làm thuyên giảm bệnh viêm âm đạo.

Viêm âm đạo là bệnh dễ gặp phải ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Đây là một trong những bệnh phụ khoa phổ biến nhất ở nữ giới thường diễn ra trong độ tuổi từ 15 đến 44. Theo thống kê từ WebMD, có đến 75% phụ nữ trên thế giới từng gặp rắc rối với bệnh tình này và có đến 8% trường hợp tái phát hơn 4 lần mỗi năm. Theo các nhà khoa học, bệnh viêm âm đạo thường do lối sống sinh hoạt, vùng kín ẩm ướt hoặc quan hệ với nhiều bạn tình,... Dưới đây là những cách phòng tránh bệnh viêm âm đạo.

Viêm âm đạo khiến chị em rơi vào trạng thái căng thẳng và khó chịu. Ảnh: Freepik.

Bổ sung probiotic

Probiotic không chỉ cung cấp cho cơ thể các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa mà còn cho cả âm đạo. Theo một nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung probiotic có thể mang đến lợi ích ngắn hạn và dài hạn trong việc điều trị các bệnh phụ khoa. Nếu chị em mắc bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn, hãy bổ sung probiotic vào chế độ ăn hằng ngày để giúp điều trị và ngăn ngừa bệnh trong tương lai. Một số sản phẩm giàu probiotic như: sữa chua không đường, kim chi, nấm thủy sâm...

Tỏi

Hoạt chất allicin trong tỏi có tác dụng như một chất kháng sinh giúp khắc phục tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể một cách nhanh chóng. Vì vậy, tỏi cũng được xem là một liệu pháp chữa bệnh viêm âm đạo. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa Iranian Red Crescent (UAE) đã so sánh việc sử dụng thuốc chứa chiết xuất từ tỏi và thuốc kháng sinh chữa viêm âm đạo. Kết quả cho thấy uống viên bổ sung tỏi có thể là một lựa chọn để điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn.

Mặc đồ lót thoáng khí

Một số loại đồ lót có thể là nguyên nhân khiến bệnh viêm âm đạo tái phát. Bởi lẽ, những chất liệu như thun, ren có thể khiến vi khuẩn sinh sản và làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn. Theo khuyến cáo của khoa Y học và sức khỏe tại Đại học New Hampshire (Mỹ) để ngăn ngừa và làm thuyên giảm bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn, các chị em nên mặc đồ lót bằng vải cotton thoáng khí, tránh mặc quần bó sát.

Thay đổi chế độ ăn

Bên cạnh phương pháp chữa trị bệnh hiệu quả thì chế độ ăn uống khoa học cũng là điều hết sức quan trọng giúp chị em phòng ngừa và chữa trị hiệu quả. Theo các nhà khoa học, chị em nên tránh đường, các món tráng miệng ngọt, thực phẩm có men hoặc pho mát. Thay vào đó, nên bổ sung sữa chua và ăn kết hợp thêm nhiều loại rau.

Quan hệ tình dục an toàn

Những người đang được chẩn đoán mắc bệnh viêm âm đạo nên kiêng quan hệ tình dục hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ như dùng bao cao su. Sau khi giao hợp, người bệnh nên rửa sạch âm đạo để tránh bị nhiễm trùng do các chất bôi trơn hoặc tinh dịch. Khi vệ sinh chỉ nên rửa bên ngoài, không nên thụt rửa vào sâu bên trong.

Nếu thấy vùng kín có những thay đổi bất thường như khí hư ra nhiều có màu sắc bất thường, nóng rát, ngứa ngáy âm hộ, tiểu buốt, đau bụng dưới... chị em nên đến gặp bác sĩ sớm để được thăm khám.

Huyền My (Theo Medical News Today, WebMD)