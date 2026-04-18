Cách phòng cảm lạnh khi nắng nóng cho mẹ bầu

Mẹ bầu nên uống đủ nước, giữ nhiệt độ phòng 26-28 độ C, hạn chế ra ngoài trời lúc nắng gắt, vệ sinh mũi họng hàng ngày để phòng ngừa cảm lạnh.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo, Đơn vị Y học bào thai, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết phụ nữ mang thai có nhu cầu trao đổi chất tăng lên, khiến hệ thống tim mạch, điều hòa thân nhiệt nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời và trong phòng điều hòa có thể khiến mạch máu co lại nhanh, làm giảm phản ứng miễn dịch ở đường hô hấp trên, tăng nguy cơ cảm lạnh. Mẹ bầu cần lưu ý một số vấn đề dưới đây để phòng bệnh.

Duy trì nhiệt độ máy lạnh 26-28 độ C

Thai phụ nên duy trì nhiệt độ phòng lý tưởng khoảng 26-28 độ C kết hợp dùng máy tạo độ ẩm ở mức 40-60% nhằm bảo vệ hệ hô hấp. Không để luồng gió từ máy lạnh thổi trực tiếp vào vùng đầu và mặt khi ngủ. Thỉnh thoảng nên tắt điều hòa, mở cửa phòng khoảng 10-15 phút để lưu thông không khí, tránh tích tụ khí CO2 và mầm bệnh trong phòng kín.

Không vào phòng máy lạnh khi vừa đi nắng về

Khi vừa đi ngoài nắng về, nhiệt độ cơ thể đang cao, lỗ chân lông giãn nở tối đa để thoát mồ hôi. Nếu vào phòng máy lạnh ngay lập tức, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến mạch máu co thắt, dễ gây sốc nhiệt nguy hiểm. Mẹ bầu nên nghỉ ngơi 5-10 phút ở nơi thoáng mát, lau khô mồ hôi, chờ cơ thể thích nghi dần trước khi vào phòng máy lạnh.

Uống đủ nước

Phụ nữ mang thai cần bổ sung nước để kiểm soát thân nhiệt tăng cao, cải thiện thể tích máu, sản xuất nước ối. Uống nước lọc hoặc nước ép trái cây ở nhiệt độ thường hoặc hơi mát giúp ngăn ngừa mất nước, táo bón, phù nề. Không nên uống quá nhiều nước đá vì có thể gây viêm họng, dẫn đến cảm lạnh.

Bổ sung trái cây

Thai phụ nên ăn các loại quả giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt... giúp tăng cường hệ miễn dịch, dinh dưỡng cho thai nhi. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, hỗ trợ sản xuất bạch cầu để củng cố hệ thống phòng vệ của cơ thể chống lại cảm lạnh và cúm, tối ưu hóa hấp thụ sắt ngăn ngừa thiếu máu thai kỳ.

Mẹ bầu nên ưu tiên trái cây nguyên quả giúp bổ sung chất xơ tự nhiên. Nếu uống nước ép, hãy chọn loại tươi sạch, không thêm đường, giới hạn một ly mỗi ngày nhằm kiểm soát đường huyết, phòng tránh tiểu đường thai kỳ. Mẹ cũng cần ăn uống cân bằng để cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho thai.

Bác sĩ Thảo tư vấn cho thai phụ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Vệ sinh mũi họng hàng ngày

Vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) là biện pháp an toàn, hiệu quả cho thai phụ. Rửa mũi sau khi đi ngoài trời về có tác dụng loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, giúp niêm mạc luôn ẩm mịn và đường thở thông thoáng. Mẹ cũng nên súc họng 2-3 lần mỗi ngày bằng nước muối ấm (pha 1/2 thìa cà phê muối) để làm dịu vùng cổ, giảm viêm, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Bác sĩ khuyến nghị, thai phụ không nên tự ý dùng thuốc nếu xuất hiện triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi hoặc sốt, hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn xử trí phù hợp, an toàn cho cả mẹ và bé.

Ngọc Châu