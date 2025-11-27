Cách phòng bệnh viêm mũi họng sau lũ

Rửa mũi họng bằng nước muối sinh lý, giữ ấm, đeo khẩu trang khi dọn dẹp góp phần ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập đường hô hấp trên.

Sau lũ lụt, môi trường ẩm thấp, bùn đất, rác thải và nấm mốc tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển gây ra các bệnh viêm đường hô hấp như viêm mũi xoang, viêm họng, viêm amidan. Triệu chứng thường gặp như hắt hơi, chảy mũi, đau rát họng, ho, nghẹt mũi... Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hệ miễn dịch yếu, nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Để phòng ngừa các bệnh viêm đường hô hấp sau lũ, ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyến cáo mỗi người nên vệ sinh mũi họng 2-3 lần mỗi ngày giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, virus ở niêm mạc mũi họng. Sử dụng nước muối sinh lý 0,9% đóng chai tiệt trùng. Tuyệt đối không dùng nước giếng hoặc nước sông chưa khử khuẩn để tránh đưa mầm bệnh vào sâu hơn.

Khi rửa mũi, nên xịt nước muối nhẹ nhàng vào một bên mũi, để nước chảy ra bên còn lại, lần lượt hai bên mũi. Sau đó, xì mũi nhẹ để loại bỏ dịch còn sót. Trẻ em có vòi nhĩ ngắn, nằm ngang hơn so với người lớn, nên nhỏ vài giọt nước muối và hút mũi bằng dụng cụ an toàn, không dùng các loại bình xịt áp lực cao để tránh đẩy dịch lên tai giữa, gây viêm.

Bác sĩ Hằng đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Súc họng bằng nước muối ấm hoặc dung dịch súc họng phù hợp vào buổi sáng, tối và sau khi dọn vệ sinh khu vực ngập lụt cũng giúp phòng ngừa viêm nhiễm. Ngậm 5-10 ml nước súc họng, ngửa cổ, khò trong 15-20 giây, sau đó nhổ, không nuốt, lặp lại 2-3 lần.

Không nên tự pha nước muối vì có thể pha không đúng tỷ lệ, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến niêm mạc mũi họng. Không dùng dung dịch rửa mũi súc họng đã mở nắp quá 7-10 ngày hoặc dùng chung chai xịt với nhiều người vì dễ nhiễm khuẩn chéo, khiến bệnh dễ kéo dài hoặc nặng hơn.

Mọi người nên ăn uống đảm bảo vệ sinh. Ưu tiên thực phẩm sạch, giàu vitamin, chất xơ nhằm tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa bệnh. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau nhức hốc mắt, nghẹt mũi kéo dài, dịch mũi xanh - vàng, ho đờm nhiều, khó thở hoặc tai đau, chảy dịch, người bệnh nên đi kiểm tra, tránh để bệnh biến chứng. Trong điều kiện sau lũ, người bệnh có dấu hiệu bệnh nặng, có thể liên hệ trạm y tế địa phương hoặc đội hỗ trợ y tế lưu động.

Uyên Trinh