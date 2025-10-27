Cách nhận biết trẻ còi xương

Trẻ còi xương thường chậm mọc răng, yếu cơ, cột sống cong bất thường, không đạt cân nặng, chiều cao chuẩn theo độ tuổi.

Còi xương là tình trạng xương yếu ở trẻ do thiếu vitamin D, canxi, phốt pho. Bệnh có thể gây ra nhiều nguy hại như chậm phát triển thể chất, biến dạng xương, suy giảm chức năng hô hấp, thiếu máu... Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết.

Chậm phát triển

So với những trẻ cùng độ tuổi, trẻ còi xương không đạt chiều cao, cân nặng mong muốn do thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Điều này ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa xương, dẫn đến các dấu hiệu như chậm tăng trưởng. Để cải thiện, cha mẹ cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tăng cường đa dạng thực phẩm, bữa ăn cân bằng.

Đau xương

Đau xương xảy ra do xương yếu, thiếu khoáng chất, ảnh hưởng đến cột sống, khớp, xương chậu, chân. Cảm giác khó chịu sẽ tăng lên khi chịu áp lực hoặc hoạt động thể chất do tính toàn vẹn của cấu trúc xương bị suy yếu.

Trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mỗi ngày góp phần ngăn còi xương. Ảnh được tạo bởi AI

Yếu cơ

Xương yếu là nguyên nhân gây ra tình trạng yếu cơ. Yếu cơ và rối loạn chức năng cơ do dương không đủ khả năng nâng đỡ các cơ xung quanh, khoáng hóa xương không đủ.

Dị tật

Các bất thường về xương bao gồm đầu gối cong chân vòng kiềng hoặc cột sống cong bất thường (vẹo cột sống) có thể là hậu quả của của còi xương. Xương mềm do thiếu nhiều chất dinh dưỡng, không đủ khả năng chịu lực của cơ thể.

Chậm mọc răng

Trẻ còi xương thường mọc răng sữa chậm do thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, vitamin D. Ngoài ra, các vấn đề về di truyền, sinh non cũng góp phần gây chậm mọc răng. Bé suy tuyến giáp cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Mẹo giúp trẻ tránh còi xương

Cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời, ăn thực phẩm giàu vitamin D như trứng, ngũ cốc, sản phẩm từ sữa, cá béo. Thêm món ăn giàu canxi gồm hạnh nhân, rau lá xanh, đậu phụ... vào chế độ ăn uống có lợi cho bé. Trẻ có nguy cơ cao thiếu vitamin D hoặc không có điều kiện tiếp xúc với ánh nắng mặt trời do vị trí địa lý, sắc tố da nên tham khảo ý kiến bác sĩ về bổ sung vitamin D.

Sàng lọc, kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho trẻ quan trọng. Cha mẹ hãy đặt lịch khám sức khỏe định kỳ cho bé. Bác sĩ đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đề xuất phương pháp điều trị cần thiết cho bệnh còi xương hoặc thực hiện các xét nghiệm thiếu quan trọng khác.

Ngủ đủ giấc giúp trẻ không bị còi xương vì tạo điều kiện cho cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, hỗ trợ sự phát triển.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)