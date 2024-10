Cách nào điều hòa kinh nguyệt?

Tôi khỏe mạnh bình thường, chưa quan hệ tình dục, nay bị chậm kinh hai tháng. Xin hỏi bác sĩ nên uống gì, làm cách nào để điều hòa kinh nguyệt? (Hà My, 22 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Chậm kinh hai tháng có nghĩa phụ nữ không có kinh nguyệt trong hai chu kỳ liên tiếp. Nguyên nhân gây ra tình trạng này khá đa dạng và phức tạp. Trường hợp có quan hệ tình dục, phụ nữ chậm kinh có nguy cơ mang thai. Ngược lại, phụ nữ chưa có phát sinh quan hệ tình dục thì nguyên nhân có liên quan yếu tố nội tiết, các bệnh đường sinh sản như đa nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, viêm tử cung, buồng trứng.

Ngoài ra các yếu tố stress và mệt mỏi cũng có thể tăng hormone cortisol, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh, gây chậm kinh. Sụt cân, tập luyện quá mức hay tăng cân quá mức có khả năng gây rối loạn kinh nguyệt. Dùng thuốc, sảy thai, hút thai cũng là nguyên nhân.

Chị cần đi đến bác sĩ khám. Bác sĩ áp dụng các phương pháp điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân cụ thể và mức độ bệnh. Với trường hợp chậm kinh do các yếu tố thông thường như căng thẳng, mệt mỏi hoặc chế độ sinh hoạt không cân đối, bác sĩ tư vấn chế độ tập luyện đều đặn kết hợp với sử dụng thuốc để điều hòa nội tiết.

Nếu nguyên nhân do các vấn đề phụ khoa có thể điều trị bằng thuốc chống viêm và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Người mắc các bệnh lý phụ khoa phức tạp được điều trị chuyên sâu, phẫu thuật.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt, tại Phòng khám đa khoa Tâm Anh quận 7. Ảnh: Huyền Vũ

Trong trường hợp trễ kinh vì lý do căng thẳng hay do lối sống, bạn có thể áp dụng biện pháp tự nhiên để kích thích kinh nguyệt dưới đây.

Uống đủ nước: Cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp việc chuyển hóa dinh dưỡng, đào thải chất độc. Các cơ quan trong cơ thể, hệ thần kinh - nội tiết hoạt động trơn tru hơn. Uống đủ nước giúp lượng kinh nguyệt được điều hòa tốt, hạn chế tình trạng trễ kinh.

Các loại nước ép đu đủ, cần tây, lựu, nha đam, dứa đều có chất tốt cho hoạt động điều hòa kinh nguyệt. Quả dứa có chứa loại enzyme gọi là bromelain có tác dụng làm bong lớp niêm mạc tử cung, kinh nguyệt đều đặn.

Bổ sung vitamin C: Các loại thực phẩm giàu vitamin C góp phần làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Mức độ hormone này tăng kích thích các cơn co thắt tử cung, từ đó kích thích chu kỳ kinh nguyệt. Vitamin C cũng có thể làm giảm nồng độ progesterone, nội mạc tử cung bị phá vỡ và kinh nguyệt xuất hiện.

Sử dụng gừng: Gừng giàu các hợp chất hoạt tính sinh học có thể làm tăng nhiệt độ của cơ thể và gây ra kinh nguyệt. Phụ nữ có thể nghiền lấy gừng để lấy nước sau đó thêm một ít mật ong vào và sử dụng. Để pha trà gừng, bạn lấy một ít nước vừa đủ cho vào nồi và dùng một ít gừng cắt lát cho vào nước. Đun sôi trên lửa vừa trong ba phút và uống khi nước còn ấm.

BS.CKII Huỳnh Kim Khoe

Trưởng đơn vị Sản Phụ khoa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7