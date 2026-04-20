Cách kết hợp thực phẩm có lợi cho sức khỏe

Sữa chua chứa probiotic, còn quả mọng giàu chất xơ giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột, kết hợp cá hồi với rau lá xanh tăng khả năng chống oxy hóa, phòng bệnh.

Rau lá xanh với dầu ô liu

Rau chân vịt, cải xoăn và cải cầu vồng giàu vitamin A, D, E, K tan trong chất béo. Khi kết hợp với dầu ô liu, cơ thể hấp thu các vitamin này tốt hơn. Thêm dầu ô liu trong chế độ ăn còn hỗ trợ bảo vệ tim mạch, tốt cho sức khỏe xương, giảm viêm và góp phần phòng ngừa suy giảm chức năng nhận thức.

Thêm quả mọng vào sữa chua

Sữa chua chứa probiotic - vi khuẩn có lợi cho sức khỏe đường ruột. Khi kết hợp với quả mọng giàu chất xơ, sữa chua giúp nuôi dưỡng và tăng cường hoạt động của lợi khuẩn. Chất xơ cũng làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Ngũ cốc nguyên hạt với các loại đậu

Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu đều chứa carbohydrate phức tạp và giàu protein. Khi kết hợp với nhau, chúng bổ sung đầy đủ axit amin, giúp nâng cao chất lượng protein được hấp thu. Sự kết hợp này còn tăng khả năng hấp thu sắt và nhiều khoáng chất khác trong thực phẩm.

Cá hồi ăn cùng rau lá xanh

Cá hồi giàu vitamin D, axit béo omega-3. Kết hợp cá hồi với rau lá xanh giàu vitamin K sẽ tăng cường lượng vitamin D, canxi, hỗ trợ sức khỏe xương.

Rau lá xanh và tiêu đen

Sắt có hai dạng gồm heme (từ nguồn động vật như thịt) và non-heme (từ thực vật như rau bina, đậu lăng, cải xoăn). Trong đó, sắt từ thực vật thường khó hấp thu hơn.

Piperine trong tiêu đen giúp kích thích tiêu hóa nhẹ bằng cách tăng tiết axit dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể hấp thu sắt non-heme tốt hơn. Tiêu đen còn hỗ trợ quá trình hấp thu sắt tại ruột và cải thiện chuyển hóa, tốt cho người có nguy cơ thiếu sắt.

Nghệ với tiêu đen

Nghệ chứa curcumin - chất chống oxy hóa mạnh với đặc tính chống viêm. Tiêu đen chứa piperine, giúp tăng khả năng hấp thu curcumin vào cơ thể. Vì vậy, kết hợp nghệ với tiêu đen sẽ tối ưu hiệu quả của curcumin.

Trứng kế t hợp rau củ

Trứng cung cấp protein, chất dinh dưỡng như vitmain D, choline. Chế biến trứng với rau củ giàu vitamin C như ớt chuông, bông cải xanh góp phần thúc đẩy cơ thể tăng cường hấp thu sắt từ trứng.

Các loại hạt với trái cây

Các loại hạt giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Khi ăn cùng trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa, chúng tạo thành một bữa ăn nhẹ cân bằng. Sự kết hợp này giúp duy trì năng lượng, đồng thời tăng khả năng hấp thu các vitamin tan trong chất béo và dưỡng chất từ trái cây.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health, Times of India)