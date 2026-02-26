Cách giúp trẻ xem tập thể dục như trò chơi

Cha mẹ cùng tham gia vận động, khuyến khích trẻ chọn môn yêu thích và biến các bài tập thành trò chơi giúp con hào hứng tập thể thao mỗi ngày.

Trẻ cần vận động đều đặn để phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ, duy trì cân nặng khỏe mạnh và tăng cường miễn dịch. Tập thể dục còn giúp cải thiện khả năng tập trung, ghi nhớ, giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn và rèn luyện kỹ năng xã hội. Thói quen vận động từ sớm cũng góp phần phòng ngừa béo phì và các bệnh mạn tính sau này. Dưới đây là những cách giúp trẻ tập luyện thường xuyên hơn.

Biến việc tập thể dục thành trò chơi

Khi vận động được biến thành niềm vui thay vì nghĩa vụ, trẻ sẽ chủ động tham gia. Cha mẹ có thể khuyến khích con chạy bộ, đạp xe, nhảy múa hoặc chơi ném bắt để hoạt động thể chất trở thành những phút giây vui chơi thực sự. Khi đó, trẻ không cảm thấy bị ép buộc mà hào hứng vận động, qua đó cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần mà không tạo áp lực hay căng thẳng.

Cho trẻ quyền lựa chọn bài tập luyện

Cha mẹ trao cho trẻ quyền lựa chọn bài tập giúp chúng có động lực, hứng thú. Thay vì ép buộc trẻ tham gia một loại hình vận động duy nhất, cha mẹ cho bé chọn những bài tập như bơi lội, bóng đá yoga, thậm chí đi dạo.

Biến tập luyện thành trải nghiệm gia đình

Trẻ hứng thú hơn với việc tập thể dục nếu con thấy người lớn cũng tham gia. Đây là một cách tốt để các thành viên trong nhà dành thời gian chất lượng bên nhau. Thói quen này cũng giúp bé hình thành suy nghĩ rằng tập luyện là một hoạt động thú vị trong ngày, nên duy trì.

Tập trung vào nỗ lực không phải thành tích

Nếu việc tập thể dục chỉ xoay quanh thắng thua, thành tích, trẻ em có thể dễ nản lòng. Động viên, khen ngợi khi bé nỗ lực vận động là điều cần thiết. Nhờ đó, bé cảm thấy tự hào về bản thân, tự tin hơn về ngoại hình.

Giữ thái độ linh hoạt, không gây áp lực

Việc tập thể dục cần duy trì đều đặn nhưng không nên quá cứng nhắc. Phụ huynh không nên rập khuôn, hà khắc với con sẽ biến tập luyện thành một việc vất vả thay vì hoạt động thú vị. Cha mẹ nên linh hoạt, có ngày cho bé vận động cường độ cao, xen kẽ giãn cơ, đi dạo, nhờ đó con cảm thấy không bị ép buộc, muốn tập thể dục nhiều hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)