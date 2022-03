Cách giúp trẻ kiểm soát triệu chứng hậu Covid-19

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, tham khảo ý kiến bác sĩ, cải thiện đời sống tinh thần góp phần giúp trẻ kiểm soát triệu chứng hậu Covid-19.

Theo Healthychildren, viêm cơ tim, có thể xuất hiện sau Covid-19. Các triệu chứng của viêm cơ tim bao gồm: đau ngực, khó thở, nhịp tim không đều, mệt mỏi. Trẻ em và thanh thiếu niên có các triệu chứng về tim cần được kiểm tra trước khi trở lại trường học, tham gia hoạt động thể thao.

Ngoài ra, Covid-19 có thể khiến trẻ thay đổi khứu giác và vị giác. Điều này ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và tâm trạng của bé. Sau khi nhiễm nCoV, trẻ em, thiếu niên có thể dễ mệt mỏi, sức chịu đựng kém hơn, ngay cả khi họ không có các triệu chứng về tim hoặc phổi do virus gây ra. Tình trạng này sẽ cải thiện theo thời gian.

Trang Times of India cũng thông tin, nhiều trẻ mắc Covid-19 nhanh khỏi nhưng có thể gặp hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em liên quan Covid-19, viết tắt là MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). Ngoài ra, trẻ có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, co giật, các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa, mất ngủ. Tình trạng này diễn ra lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần. Dưới đây là một số cách giúp kiểm soát các triệu chứng hậu Covid-19 ở trẻ.

Chẩn đoán sớm

Do các triệu chứng của Covid-19 giống với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cảm lạnh thông thường hoặc cúm, vì vậy, chúng ta có thể thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu của bệnh. Tuy nhiên, để bảo vệ trẻ, chẩn đoán sớm là rất quan trọng, nếu chậm trễ có thể dẫn đến các biến chứng nặng. Khi điều trị kịp thời, việc xuất hiện các triệu chứng sau khi khỏi Covid-19 có thể dễ kiểm soát hơn.

Thay vì chăm chú vào các nguồn internet hoặc cố gắng điều trị cho con bạn bằng các loại thuốc khác nhau, điều quan trọng, cha mẹ nên cho trẻ thăm khám để được bác sĩ tư vấn. Cha mẹ chỉ dùng thuốc cho trẻ khi có sự tư vấn, khuyến nghị của bác sĩ, không tự ý chữa trị, tránh biến chứng xảy ra với bé.

Dinh dưỡng khoa học

Trong giai đoạn trẻ phục hồi sau Covid-19, cha mẹ cần lưu ý đến chế độ ăn uống và dinh dưỡng của con. Bé cần chế độ ăn cân bằng, bao gồm tất cả các vitamin, khoáng chất trong bữa ăn. Ngoài ra, phụ huynh luôn nhắc trẻ uống nước. Thực phẩm tươi nấu tại nhà và trái cây giàu Vitamin C sẽ giúp nâng cao sức khỏe thể chất. Cha mẹ nên hạn chế cho bé ăn vặt với đồ chế biến sẵn vì có thể làm chậm quá trình hồi phục.

Tránh để trẻ lo lắng

Căng thẳng, lo lắng do Covid-19 phổ biến ở người lớn và cũng tồn tại ở trẻ em. Những biểu hiện thay đổi tâm trạng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tâm thần do Covid-19 gây ra ở trẻ. Lúc này, cha mẹ xác định các dấu hiệu, tìm cách khắc phục. Trẻ cần được hỗ trợ trong trường hợp này, cha mẹ chính là những người tốt nhất đồng hành cùng con.

