Cách giúp trẻ có thể lực tốt, ít ốm vặt

Trẻ rửa tay đều đặn, tắm nắng và hạn chế đường có thể nâng cao sức đề kháng, tăng thể lực, giảm nguy cơ ốm vặt từ khi còn nhỏ.

Không bỏ bữa sáng

Bữa sáng cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho trẻ khởi đầu ngày mới. Các thực phẩm như bánh mì nguyên cám, bơ, sinh tố trái cây và sữa chua... hỗ trợ duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Trái cây và rau củ nhiều màu sắc bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

Dạy thói quen vệ sinh tốt

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên trước bữa ăn và sau khi chơi ngoài trời. Thói quen đơn giản này có thể giảm đáng kể nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Để trẻ hứng thú, có thể kết hợp bài hát vui nhộn hoặc xà phòng nhiều màu sắc khi rửa tay.

Bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Trẻ có thể ăn các thực phẩm giàu probiotic như sữa chua để tăng cường vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa.

Hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời

Vitamin D giúp tăng cường hệ miễn dịch và giữ xương chắc khỏe. Trẻ có thể bổ sung vitamin D hiệu quả bằng cách tắm nắng 10-30 phút mỗi ngày. Ánh nắng mặt trời còn có tác dụng cải thiện tâm trạng và tăng năng lượng.

Hạn chế lượng đường

Trẻ em thường thích đồ ngọt nhưng tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Lượng đường dư thừa gây viêm, ảnh hưởng đến khả năng chống lại vi trùng của cơ thể. Cha mẹ nên chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh như trái cây hoặc các loại hạt để thay thế đồ ngọt.

Vận động giúp trẻ phát triển thể lực, tốt cho tinh thần. Ảnh được tạo bởi AI

Tránh căng thẳng

Căng thẳng có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của trẻ. Cha mẹ nên khuyến khích con tham gia các hoạt động thư giãn như tô màu, chơi cò hoặc nghe nhạc nhẹ. Thời gian chất lượng bên gia đình, trò chuyện vui vẻ cùng con cũng thúc đẩy tâm trạng tích cực.

Trẻ vận động 30 phút mỗi ngày

Tập thể dục thường xuyên giúp trẻ duy trì năng lượng. Các bé có thể chơi các môn thể thao, chạy nhảy, đi dạo cùng gia đình... khoảng 30 mỗi ngày. Giấc ngủ đầy đủ cũng rất quan trọng cho hệ miễn dịch. Trẻ cần ngủ 9-12 tiếng mỗi đêm tùy độ tuổi. Thói quen thư giãn trước khi đi ngủ như tắm nước ấm hoặc đọc sách giúp trẻ ngủ sâu và phục hồi năng lượng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)