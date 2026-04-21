Cách giúp người tiểu đường giảm thèm ăn

Kiểm soát đường huyết bằng chế độ ăn uống giàu protein và chất xơ lành mạnh, tập thể dục, đi bộ khi đói giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Ăn quá nhiều (tăng cảm giác thèm ăn) có thể gặp ở một số người mắc tiểu đường type 1, type 2 hoặc tiểu đường thai kỳ, đặc biệt khi đường huyết không được kiểm soát tốt. Người bệnh có thể luôn cảm thấy đói, ăn nhiều nhưng vẫn không thấy no.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tình trạng rối loạn đường huyết và kháng insulin. Khi glucose không được sử dụng hiệu quả để tạo năng lượng, cơ thể có thể phát tín hiệu "thiếu năng lượng", dẫn đến cảm giác đói và mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, một số rối loạn khác như cường giáp hoặc tổn thương vùng dưới đồi (khu vực điều hòa cảm giác đói - no) cũng có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

Người mắc tiểu đường nên kiểm soát đường huyết tốt và theo dõi chế độ ăn uống để hạn chế ăn quá nhiều. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Kiểm soát tiểu đường là giữ đường huyết ổn định, hạn chế dao động đường máu và cải thiện đề kháng insulin - yếu tố liên quan đến cảm giác thèm ăn và rối loạn chuyển hóa.

Phương pháp điều trị tiểu đường khác nhau tùy từng loại bệnh.

Với tiểu đường type 1, đây là một bệnh tự miễn mạn tính, trong đó tuyến tụy gần như không còn khả năng sản xuất insulin. Người bệnh cần sử dụng insulin suốt đời bằng đường tiêm hoặc bơm insulin dưới da. Việc dùng thuốc phải tuân thủ đúng chỉ định bác sĩ, kết hợp theo dõi đường huyết thường xuyên. Người bệnh nên hạn chế thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh ngọt, nước ngọt có đường và đồ chiên rán.

Đối với tiểu đường type 2, nhiều trường hợp có thể kiểm soát bằng thay đổi lối sống, đôi khi kết hợp thuốc khi cần thiết. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng và theo dõi đường huyết thường xuyên. Ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng, vì thiếu ngủ có thể làm tăng hormone căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết.

Quản lý cơn đói

Người bệnh tiểu đường cần theo dõi đường huyết thường xuyên. Nếu hạ đường huyết, nên bổ sung carbohydrate hấp thụ nhanh theo hướng dẫn để đưa đường máu về mức an toàn.

Trong ăn uống hằng ngày, nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, protein và ít tinh bột để no lâu và ổn định đường huyết. Uống đủ nước và hạn chế trữ sẵn bánh kẹo trong nhà cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn. Có thể thay đường, muối bằng gia vị tự nhiên để tăng hương vị món ăn mà không ảnh hưởng nhiều đến đường huyết. Khi thèm ăn, nên đánh lạc hướng bằng cách đi bộ, trò chuyện, nghe nhạc hoặc tắm.

Kiểm soát căng thẳng cũng rất quan trọng, vì stress có thể làm rối loạn đường huyết và thúc đẩy ăn uống theo cảm xúc.

Anh Chi (Theo Very Well Health)