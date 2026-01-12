Cách giảm viêm tai giữa không cần thuốc

Chườm nóng hoặc lạnh, kê gối cao khi ngủ, uống đủ nước và súc miệng bằng nước muối giúp giảm đau tai, khó chịu do viêm tai giữa.

Viêm tai giữa xảy ra khi tai giữa, bao gồm màng nhĩ và các cấu trúc trong hòm nhĩ, bị nhiễm trùng, gây sưng, đau, sốt hoặc chảy dịch. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở trẻ em. Triệu chứng điển hình gồm đau tai, nhất là khi nằm, khó ngủ, nghe kém, chóng mặt, sốt và chảy dịch tai.

Chườm nóng hoặc lạnh: Tác dụng nhiệt có thể giảm đau và viêm tai. Dùng khăn sạch nhúng nước ấm, vắt bớt rồi chườm lên tai, đảm bảo nhiệt độ vừa phải để tránh bỏng. Có thể dùng túi chườm đá hoặc gạc lạnh tự làm bằng khăn ướt đông lạnh hoặc đá viên trong túi kín, nhưng không chườm quá vài phút.

Kê cao đầu khi ngủ: Ống Eustachian trong tai bị tắc có thể gây đau tai. Kê cao đầu khi ngủ giúp dịch thoát dễ hơn, giảm áp lực và đau. Khi ngủ nghiêng, tránh nằm đè lên tai bị nhiễm trùng để không làm nặng thêm triệu chứng và ảnh hưởng đến quá trình lành bệnh.

Sử dụng máy tạo độ ẩm: Máy tạo độ ẩm làm giảm nghẹt tai, thông thoáng đường thở, đồng thời giảm đau nhức và chảy dịch. Hơi nước từ vòi hoa sen cũng có tác dụng tương tự.

Uống đủ nước: Uống nhiều nước trong thời gian hồi phục làm loãng dịch nhầy, hỗ trợ dẫn lưu dịch trong tai, giảm áp lực và đau nhức. Người lớn có thể uống 2 lít nước mỗi ngày, trẻ em tùy theo độ tuổi mà liều lượng phù hợp.

Nước nhỏ tai: Ráy tai có thể gây tắc nghẽn ống tai và làm đau nặng hơn. Dung dịch nước muối làm mềm ráy tai, giúp chúng dễ thoát ra ngoài. Lưu ý không dùng thuốc nhỏ tai nếu màng nhĩ bị thủng hoặc có ống dẫn lưu tai.

Súc miệng bằng nước muối: Cách này có hiệu quả đối với chứng đau tai do cảm lạnh thông thường kèm theo đau họng. Súc miệng bằng nước muối có thể thúc đẩy quá trình lành bệnh, giảm các tác nhân gây bệnh trong miệng.

Bài tập cổ: Các động tác xoay cổ có thể giảm áp lực trong ống tai do nhiều nguyên nhân, bao gồm nhiễm trùng tai. Ngồi thẳng lưng, chân duỗi thẳng, xoay cổ sang hai bên vai, nâng vai lên cao hết mức, đếm đến 5, lặp lại nhiều lần trong ngày để cải thiện lưu thông và giảm khó chịu.

Dầu ô liu: Loại dầu này có thể làm mềm ráy tai, giảm tắc nghẽn và dưỡng ẩm cho da tai. Trước khi sử dụng, người bị viêm tai nên hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Thực phẩm chống viêm: Gừng, nghệ và các thực phẩm giàu axit béo omega-3 có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình hồi phục tự nhiên của tai.

Anh Chi (Theo Very Well Health)