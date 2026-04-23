Cách giảm triệu chứng viêm gan A

Người bệnh viêm gan A nên nghỉ ngơi, chia nhỏ bữa ăn để hạn chế buồn nôn và tránh rượu bia nhằm giảm áp lực cho gan.

Virus viêm gan A thường ít nguy hiểm hơn so với một số loại virus viêm gan khác vì đa số người bệnh có khả năng hồi phục hoàn toàn và cơ thể có thể tự đào thải virus. Tuy nhiên, thời gian hồi phục có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và cách chăm sóc của người bệnh.

Dưới đây là một số mẹo góp phần giảm triệu chứng viêm gan A.

Nghỉ ngơi

Viêm gan A lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa (phân - miệng), thường do ăn uống thực phẩm hoặc nước bị nhiễm virus từ phân người bệnh. Sau khi được chẩn đoán, người bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc gần, giữ vệ sinh tay sạch sẽ, đặc biệt sau khi đi vệ sinh, và tránh chế biến thức ăn cho người khác để giảm nguy cơ lây lan.

Người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ vì thường mệt mỏi trong vài tuần đầu, để hỗ trợ quá trình hồi phục và tăng sức đề kháng.

Bổ sung đủ calo

Mất cảm giác thèm ăn là hiện tượng thường gặp khi nhiễm virus. Người bệnh nên ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, chọn những thực phẩm giàu calo lành mạnh từ thịt gà hoặc cá, bổ sung nước ép trái cây kích thích cảm giác thèm ăn.

Uống nước ép trái cây để tránh mất nước, giảm chán ăn. Ảnh: Bùi Thủy

Chia nhỏ bữa ăn

Chia nhỏ bữa ăn giúp dạ dày dễ chịu hơn so với ăn quá no, giảm cảm giác nặng bụng và buồn nôn. Người bệnh nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch thay vì ngũ cốc tinh chế do giàu dinh dưỡng hơn.

Uống đủ nước hỗ trợ cơ thể cân bằng dịch và điện giải, đặc biệt trong trường hợp rối loạn tiêu hóa, nôn ói hoặc tiêu chảy.

Tránh uống rượu

Rượu, bia và các đồ uống có cồn đều có thể gây hại cho gan. Vì vậy, người bệnh gan nên tránh hoặc kiêng hoàn toàn trong giai đoạn điều trị.

Khi gan bị tổn thương, việc sử dụng thuốc, vitamin hoặc thực phẩm chức năng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng hoặc thay đổi bất kỳ loại thuốc nào.

Chăm sóc da

Một số người mắc viêm gan A bị ngứa da nhiều, khó chịu cả ngày lẫn đêm. Nếu gặp triệu chứng này, nên giữ nhà cửa mát mẻ, mặc quần áo rộng rãi và tránh tắm nước quá nóng giúp giảm kích ứng.

Trước khi trở lại cuộc sống bình thường, người bệnh nên làm các xét nghiệm cần thiết theo hướng dẫn của bác sĩ để chắc chắn không còn virus viêm gan A.

Viêm gan A không nguy hiểm song không kiểm soát kịp thời có thể gây ra các biến chứng như viêm gan ứ mật, viêm gan tái phát, viêm gan tự miễn, suy gan.

Anh Chi (Theo WebMD)